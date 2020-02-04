شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة.. جوجل تعلن عن إيرادات خدمة كلاود .. حققت نموا 53% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جوجل عن عائدات أعمالها السحابية لأول مرة، إذ حققت جوجل كلاود، وهى وحدة الحوسبة السحابية العملاقة فى مجال البحث، إيرادات بلغت 2.6 مليار دولار للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019، بزيادة من 1.7 مليار دولار عن الربع السابق - مما أدى إلى نمو بنسبة 53٪، مما يعد انطلاقة قوية لـ "توماس كوريان"، الذى اختتم للتو عامه الأول كرئيس تنفيذى لشركة جوجل كلاود.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" االبريطانى، ذكرت جوجل فى يوليو الماضى أن إيرادات برنامجها السحابى السنوية تبلغ 8 مليارات دولار، الأمر الذى أثار إعجاب بعض المحللين فى وول ستريت، وكانت هذه هى المرة الأولى التى تكشف فيها الشركة عن الأداء المالى لأعمالها السحابية منذ أكثر من عام.

وقال ساندر بيتشاى الرئيس التنفيذى لجوجل وألفابيت فى بيان: "إننى سعيد حقًا بالتقدم المستمر الذى أحرزناه فى البحث وفى بناء منطقتين من مجالات النمو الأحدث لدينا وهما يوتيوب، التى تبلغ إيرادات الإعلانات السنوية بها 15 مليار دولار أمريكى، و كلاود، التى تبلغ عائداتها الآن 10 مليارات دولار".

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ورغم هذه الايرادات الكبيرة، إلا أن خدمة جوجل السحابية مازالت تتخلف عن اللاعبين المهيمنين فى سوق خدمات التخزين السحابى وهما أمازون ومايكروسوفت، إذ بلغت إيرادات AWS التابعة لأمازون نحو 9.9 مليار دولار فى الربع الأخير ، مما يعنى أنها تزيد أربعة مرات عن إيرادات جوجل كلاود، وعلى الرغم من أن مايكروسوفت لا تكشف عن أرقام إيرادات محددة لمنصة Azure السحابية التابعة لها، إلا أنها تعتبر على نطاق واسع أنها تتخلف فقط عن AWS فى السوق الأكبر، إلا أنها تتفوق على جوجل كلاود.

جدير بالذكر إن جوجل كشفت للمرة الأولى عن عائدات إعلانات يوتيوب، والتي بلغت حوالي 4.7 مليار دولار في هذا الربع.