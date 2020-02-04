Vivo iQOO 3 سيضم ثقبًا في الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، وصور مسربة تكشف ذلك

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo بالكشف عن هاتف رائد جديد قريبًا. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على صور تستعرض لنا الهاتف Vivo iQOO 3 وهو يضم ثقبًا للكاميرا الأمامية في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وهذه الصورة تستعرض لنا الهاتف Vivo iQOO 3 وهو بجانب هاتف من شركة Oppo يشبه Oppo Reno 3 Pro.

تم تسريب هذه الصور على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، ويقول المصدر أنها تستعرض لنا هاتفين لم يتم الإعلان عنهما حتى الآن. الهاتف الأول هو Vivo iQOO 3، والهاتف الثاني قد يكون Oppo Find X2.

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عندما تنظر إلى الصور، يتضح أن هاتف iQOO الجديد يحتوي على أربع أزرار على الجانبين، بما في ذلك زر المساعد الرقمي Jovi. وعلاوة على ذلك، فهو يضم شاشة مسطحة من المحتمل أن تكون من نوع OLED لأن الصورة تشير إلى أن قارئ البصمة مدمج في الشاشة. لم نرى بعد أو نسمع المزيد عن الهاتف، ولكن من الواضح أن موعد الإطلاق قريب.