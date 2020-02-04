ْXiaomi تعمل على ثلاثة هواتف مزودة بالمعالج SD865، وإثنين منهما يضمان كاميرات بدقة 108MP

فاطمة أيت طالب - دبي - تمكن منتدى المطورين XDA Developers من وضع يديه على ملفات جهازين من أجهزة Xiaomi، وهما ” Umi ” و ” Cmi “، وهذين الهاتفين هما Xioami Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro اللذان سيتم الإعلان عنهما على الأرجح في وقت لاحق من هذا الشهر. تم ربط هذين الإسمين مسبقًا بكاميرات 108MP من خلال تحديث لتطبيق MIUI Gallery.

أكدت شركة Xiaomi رسميًا أنه سيتم تزويد الهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro بالمعالج Snapdragon 865. هذه ترقية كبيرة من سلسلة معالجات Snapdragon 700 Series التي تم إستخدامها في هواتف Xiaomi Mi Note 10، والتي تعتبر أولى الهواتف التي إستخدمت كاميرات 108 ميغابكسل.

من المتوقع أن يدعم الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro الشحن السريع بقوة 66W وذاكرة عشوائية بحجم 16GB، فضلا عن شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz. أما بالنسبة للهاتف Xiaomi Mi 10 العادي، فهو سيضم نفس الكاميرا التي تبلغ دقتها 108 ميغابكسل ونفس المعالج، ولكنه سيأتي مع تقنية شحن أبطأ.

Advertisements

هناك جهاز ثالث يحمل الإسم الرمزي ” Imi “، وهو الهاتف الذي يُعتقد أنه Redmi K30 Pro. هذا الهاتف سيستخدم أيضًا المعالج Snapdragon 865، كما رأينا في إختبارات الأداء. ومع ذلك، فهو سيواصل إستخدام كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل، على الأقل هذا ما تم رصده في بعض الملفات. وبغض النظر عن المعالج، فيبدو أن الهاتف Redmi K30 Pro سيستخدم نفس المواصفات التقنية للهاتف Redmi K30 5G الذي يستخدم المعالج Snapdragon 765G.

هواتف Redmi K30 تستخدم بالفعل شاشات 120Hz، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت سرعة الشحن في الهاتف Redmi K30 Pro ستكون أعلى من سرعة الشحن البالغة 30W والمتاحة في الهاتف Redmi K30 5G.

عمومًا، في حين أنه من المقرر أن تعقد شركة Xiaomi مؤتمرها الصحفي في معرض MWC 2020 يوم 24 فبراير، فسوف يتم الكشف عن الهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro يوم الثلاثاء المقبل، أو على الأقل النسخ الصينية.