هواتف Galaxy S20 Series الأوروبية ستأتي مع سماعات +Galaxy Buds

فاطمة أيت طالب - دبي - الطلبات المسبقة على هواتف Galaxy S20 Series في أوروبا ستأتي مع سماعات +Galaxy Buds مجانًا. ووفقا للمسرب الشهير Roland Qundt، فيبدو أن سماعات +Galaxy Buds الجديدة ستُكلف نحو 170 يورو، ولكن سيتم منحها للمستهلكين في أوروبا مجانًا في حالة إذا طلبوا أحد هواتف Galaxy S20 Series بشكل مسبق قبل 8 مارس.

من المتوقع أن تصل الطلبات الأولى إلى المستهلكين في 13 مارس. ومع ذلك، تم شحن وحدات Galaxy S10 المطلوبة مسبقًا في وقت مبكر خلال العام الماضي، لذلك هناك فرصة أن يتم شحن وحدات Galaxy S20 Series وسماعات +Galaxy Buds قبل أيام قليلة.

ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات رسمية من شركة سامسونج حول سماعات +Galaxy Buds، ولكن من المحتمل أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي في اليوم 11 فبراير إلى جانب سلسلة هواتف Galaxy S20 Series. ووفقا للتسريبات السابقة، فسوف تحتفظ سماعات +Galaxy Buds الجديدة بتصميم سماعات Galaxy Buds الحالية، ولن تدعم تقنية إلغاء الضوضاء، ولكنها ستحصل على بطارية أكبر.

وفيما يخص المواصفات التقنية لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series، فقد ذكرت التسريبات السابقة أنها ستكون كالتالي :

Galaxy S20 5G

شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz

مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos

معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990

ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30

كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية

بطارية بسعة 4000mAh

شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار

نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0

Galaxy S20+ 5G

شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz

مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos

معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990

ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30 ، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق

كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية

بطارية بسعة 4500mAh

شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار

نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0

Galaxy S20 Ultra 5G