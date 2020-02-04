هواتف Galaxy S20 Series الأوروبية ستأتي مع سماعات +Galaxy Buds

فاطمة أيت طالب - دبي - الطلبات المسبقة على هواتف Galaxy S20 Series في أوروبا ستأتي مع سماعات +Galaxy Buds مجانًا. ووفقا للمسرب الشهير Roland Qundt، فيبدو أن سماعات +Galaxy Buds الجديدة ستُكلف نحو 170 يورو، ولكن سيتم منحها للمستهلكين في أوروبا مجانًا في حالة إذا طلبوا أحد هواتف Galaxy S20 Series بشكل مسبق قبل 8 مارس.
من المتوقع أن تصل الطلبات الأولى إلى المستهلكين في 13 مارس. ومع ذلك، تم شحن وحدات Galaxy S10 المطلوبة مسبقًا في وقت مبكر خلال العام الماضي، لذلك هناك فرصة أن يتم شحن وحدات Galaxy S20 Series وسماعات +Galaxy Buds قبل أيام قليلة.
ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات رسمية من شركة سامسونج حول سماعات +Galaxy Buds، ولكن من المحتمل أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي في اليوم 11 فبراير إلى جانب سلسلة هواتف Galaxy S20 Series. ووفقا للتسريبات السابقة، فسوف تحتفظ سماعات +Galaxy Buds الجديدة بتصميم سماعات Galaxy Buds الحالية، ولن تدعم تقنية إلغاء الضوضاء، ولكنها ستحصل على بطارية أكبر.
وفيما يخص المواصفات التقنية لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series، فقد ذكرت التسريبات السابقة أنها ستكون كالتالي :
Galaxy S20 5G
- شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz
- مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos
- معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990
- ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30
- كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية
- بطارية بسعة 4000mAh
- شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار
- نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0
Galaxy S20+ 5G
- شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz
- مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos
- معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990
- ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق
- كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية
- بطارية بسعة 4500mAh
- شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار
- نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0
Galaxy S20 Ultra 5G
- شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.9 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz
- مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos
- معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990
- ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 512GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أساسية بدقة 108MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 48MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×10 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×100، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق
- كاميرا أمامية بدقة 40MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية
- بطارية بسعة 5000mAh
- شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار
- نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0
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