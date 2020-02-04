TCL ستتوقف عن بيع الهواتف الذكية التي تحمل العلامة التجارية Blackberry

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن هواتف البلاكبيري ستدخل في مرحلة جديدة، فقد أعلنت الشركة الكندية للتو أن شراكتها مع TCL ستنتهي في اليوم 31 أغسطس. بعد هذا التاريخ، لن تملك شركة TCL حق تصميم أو إنشاء الهواتف الذكية التي تحمل العلامة التجارية Blackberry. لا داعي للقلق بالنسبة للعملاء الحاليين، فسوف تواصل شركة TCL توفير خدمة العملاء لهؤلاء المستخدمين وستتعامل مع الضمانات حتى 31 أغسطس 2020.

يرجع تاريخ شراكة البلاكبيري مع TCL إلى العام 2016 عندما قامت هذه الأخيرة بإطلاق مجموعة من الهواتف الذكية التي تحمل العلامة التجارية BlackBerry، وتشمل هذه الهواتف كل من Blackberry DTEK50 و Blackberry DTEK60 و Blackberry KeyOne. تم تصميم وتصنيع هذه الهواتف الذكية من قبل شركة TCL، بينما تم تأمين نظام الأندرويد المستخدم في هذه الهواتف من قبل شركة البلاكبيري.

لاحظ أن هذا ليس نهاية الطريق بالنسبة لشركة البلاكبيري. لا تزال تقدم خدمات آمنة للشركات وتمتلك Blackberry QNX، وهو نظام تشغيل شهير للسيارات. بالإضافة إلى ذلك، قد تأخذ بعض الشركات المصنعة الأخرى عباءة Blackberry.

في الواقع، لقد كنا نتوقع هذه الخطوة من شركة TCL منذ فترة، وخصوصًا بعدما بدأت في الأونة الأخيرة بتسويق الهواتف الذكية تحت علامتها التجارية نفسها. وعلاوة على ذلك، فهي تملك ترخيص إستخدام العلامة التجارية Alcatel حتى نهاية العام 2024.