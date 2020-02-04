أمطار وأتربة وعواصف.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء، بالقاهرة الكبري مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، أما الوجه البحرى، فيشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار أقصى الغرب وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية".

وتابعت: "تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية فى البحر الأحمر وخليج السويس، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 3 ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:

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القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11

سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09

قنا العظمى 23 درجة والصغرى 09

أسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10