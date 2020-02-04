شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذى لـ"دروب بوكس" ينضم لمجلس إدارة فيس بوك.. وزوكربيرج يهنأه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة فيس بوك عن انضمام درو هيوستن الرئيس التنفيذى لشركة دروب بوكس​​، إلى مجلس إدارتها، إذ شارك مارك زوكربيرج هذه الأخبار مع متابعيه على الشبكة الاجتماعية، وكتب منشور يعرب عن سعادته بقدوم هيوستن، وقال: " يسعدنى أن أعلن أن درو هيوستن، مؤسس ورئيس مجلس إدارة دروب بوكس، سينضم إلى مجلس إدارة فيس بوك، إذ يتمتع درو بالكثير من الخبرة فى تطوير الخدمات، التى يستخدمها ملايين الأشخاص والشركات فى جميع أنحاء العالم، ولقد اعتقدت دائمًا أنه لكى نصبح شركة تكنولوجية رائعة، من المهم أن يكون هناك قادة لشركات تكنولوجيا أخرى فى مجلسنا للمساعدة فى إرشادنا، وهذا وقت مهم لفيس بوك، فنحن نعمل على إحراز تقدم فى القضايا الاجتماعية المهمة مع تقديم تجارب جديدة مثل منصة اجتماعية خاصة وأدوات تجارية ومنصة الحوسبة التالية فى AR و VR، ولدينا الكثير مما يجب عمله وأتطلع للعمل مع درو".

ووفقا لشبكة CNBC الأمريكية، شارك هيوستن فى تأسيس دروب بوكس فى عام 2007 إلى جانب زميله أراش فردوسى فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كما يعد هيوستن صديقا لزوكربيرج، حيث حضر الأخير حفل عيد ميلاده فى عام 2017.

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وقال هيوستن فى بيان إنه يتطلع إلى العمل مع زوكربيرج وبقية أعضاء مجلس إدارة فيس بوك على "العديد من الفرص والتحديات المقبلة".

وتأتى هذه الخطوة بعد أن ترك ريد هاستنجز، الرئيس التنفيذى لشركة Netflix ، مجلس إدارة فيس بوك فى أبريل الماضى، بعد أن عمل فى المجلس لمدة ثمانى سنوات، كما عينت الشركة Peggy Alford ، نائب رئيس الأسواق الرئيسية فى PayPal ، ليحل محل Erskine Bowles ، الرئيس الفخرى لجامعة نورث كارولينا، فى مجلس الإدارة.

ويعد هيوستن هو العضو الثامن فى مجلس فيس بوك، إذ يوجد الآن ستة مديرين من الرجال، واثنين من النساء وهن ألفورد وشيريل ساندبرج.