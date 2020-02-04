الإعلان رسميًا عن الهاتف Poco X2 مع شاشة بحجم 6.67 إنش وكاميرا بدقة 64MP

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان رسميًا عن الهاتف Pocophone F1 في شهر أغسطس من العام 2018، وقد نجح هذا الهاتف آنذاك في إثارة إعجاب العالم نظرًا لأنه يوفر مواصفات تقنية متقدمة بسعر تنافسي للغاية. أما وقد قلنا ذلك، فقد قررت العلامة التجارية POCO والتي إنشقت مؤخرًا عن شركة Xiaomi لتعمل بشكل مستقل عن الشركة الأم، الكشف عن هاتفها الذكي الثاني Poco X2.

الهاتف Poco X2 ليس خليفة مباشر للهاتف Pocophone F1، فهو يأتي كما كان متوقعًا بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Redmi K30 المتوفر حاليًا في الصين. وبالتالي، هذا يعني أن الهاتف Poco X2 الجديد يأتي هو الآخر مع المعالج Snapdragon 730G مما يعني أنه لا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ومع أربع خيارات على مستوى الذاكرة تشمل 6GB/64GB و 6GB/128GB و 8GB/128GB و 8GB/256GB.

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الهاتف Poco X2 يضم كذلك كاميرتين في الركن الأيمن العلوي من الشاشة بدقة 20 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فالهاتف Poco X2 الجديد يضم أربع كاميرات بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك شاشة بحجم 6.67 إنش تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة MIUI 11.

تجدر الإشارة إلى أن الهاتف Poco X2 لا يضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف لأنه تم تضمين هذا المستشعر في زر التشغيل على الجانب، كما أنه يضم بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، ومتوفر بثلاث ألوان مختلفة تشمل الأزرق والأحمر والأرجواني.

وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فقد ذكرت شركة POCO أن الهاتف Poco X2 سيُكلف ما يُعادل 225 دولار أمريكي لنسخة 6GB/64GB، وما يُعادل 240 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB. وفي حالة إذا كنت تريد الحصول على نسخة 8GB/256GB الأكثر تقدمًا، فأنت مُطالب بدفع ما يُعادل 280 دولار أمريكي. عمومًا، سيُعرض الهاتف للبيع في الهند إبتداء من 11 فبراير من خلال متجر FlipKart الإلكتروني المحلي.