شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف لأول مرة: 15 مليار دولار إيرادات إعلانات يوتيوب خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن يوتيوب أن إيرادات الإعلانات قد تجاوزت 15 مليار دولار فى عام 2019 - وهو ما يزيد تسعة أضعاف عن ما دفعته جوجل مقابل الاستحواذ على موقع مشاركة الفيديو منذ 14 عامًا، وأصدرت ألفابيت، الشركة الأم لجوجل، أرقام الإيرادات الخاصة بيوتيوب للمرة الأولى على الإطلاق فى تقرير أرباحها عن السنة المالية 2019، إذ تشكل الإعلانات على موقع الفيديو الآن حوالى 9% من إجمالى إيرادات شركة ألفابيت، والتى بلغت 162 مليار دولار العام الماضي.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، يعد الكشف عن أرقام اعلانات يوتيوب نهاية فترة طويلة من الصمت، إذ تعد هذه المرة الأولى التى تعلن فيها جوجل عن هذه الأرقام منذ الاستحواذ على يوتيوب فى عام 2006، كما أصدرت ألفابيت أيضا عائدات جوجلCloud لأول مرة ، والتى بلغت حوالى 2.6 مليار دولار خلال هذا الربع.

وقال روث بورات المدير المالى لألفابيت فى بيان صحفى حول تقرير الأرباح أن سبب الإفصاح المفاجئ هو "توفير مزيد من التبصر فى أعمالنا والفرص المستقبلية"، وجاءت الإفصاحات أيضًا مع انخفاض إيرادات شركة ألفابيت الفصلية بشكل عام عن توقعات وول ستريت.

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وأوضح بورات فى مكالمة هاتفية بعد الأرباح مع محللى وول ستريت إن "معظم" هذه الإيرادات تذهب إلى قائمة المبدعين على يوتيوب، مما يجعل من الصعب تقدير مقدار التدفق، إلا أن هذا الرقم يسلط الضوء على النمو الهائل لمنصة الفيديو فى 15 سنة فقط من الوجود.

نمى يوتيوب ليصبح واحدا من أكثر المواقع شعبية لإنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو على الإنترنت، إذ يضم الآن أكثر من 2 مليار مستخدم شهرى يزورون منصة مشاركة الفيديو، ويشاهدون أكثر من 250 مليون ساعة كل يوم من الفيديوهات الخاصة بقنواتهم المفضلة ومقاطع الفيديو الموسيقية والمقاطع الرياضية وغيرها.

وقد اشترت جوجل موقع يوتيوب فى أكتوبر 2006 عندما كان يعمل بالموقع 65 موظفًا فقط، فى ذلك الوقت، كان يوتيوب لا يزال فى بدايته، إذ قام ثلاثة موظفين مبكرين فى PayPal بإطلاقه قبل عام ونصف من مكتب أعلى مطعم بيتزا فى كاليفورنيا.