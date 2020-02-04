شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر: جهات مدعومة من دولة حصلت على أرقام هواتف مستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة تويتر يوم الاثنين إنها اكتشفت محاولات يُحتمل أنها من قبل جهات تدعمها دولة للحصول على أرقام هواتف مرتبطة بحسابات مستخدمين بعدما كشف باحث أمنى عن ثغرة فى خاصية "تحميل جهات الاتصال" بالشركة.

وقالت الشركة فى بيان نشرته على مدونة الخصوصية إن تويتر رصدت "عددا كبيرا من الطلبات" لاستخدام هذه الخاصية من عناوين بروتوكولات إنترنت (آى.بى) فى إيران وإسرائيل وماليزيا. وقالت دون مزيد من التفاصيل إن "بعض عناوين بروتوكولات الإنترنت هذه قد تكون لها صلات بجهات ترعاها دولة".

ولم تفصح متحدثة باسم الشركة عن عدد أرقام هواتف المستخدمين التى واجهت هذه المحاولات، وقالت إن تويتر لا تستطيع تحديد جميع الحسابات التي قد تكون تأثرت.

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وقالت إن تويتر يشتبه فى وجود صلة محتملة بجهات تدعمها دولة لأن المهاجمين فى إيران دخلوا موقع تويتر دون قيود على الرغم من حظر الشبكة هناك.

وكانت مطبوعة (تك كرانش) التقنية قد كشفت فى 24 ديسمبر عن أن الباحث الأمنى إبراهيم باليتش استطاع مضاهاة 17 مليون رقم هاتف بحسابات مستخدمين محددين على تويتر عن طريق استغلال ثغرة فى خاصية جهات الاتصال على تطبيق تويتر على نظام أندرويد.

وقالت المتحدثة باسم الشركة إن تشغيل هذه الخاصية جرى بشكل تلقائى لجميع المستخدمين فى جميع أنحاء العالم باستثناء الاتحاد الأوروبى.

كما علقت تويتر أى حسابات يُعتقد أنها استغلت هذه الأداة.