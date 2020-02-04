كورونا يضرب أبل “في مقتل”.. ويهدد سوق “الآيفون”

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لم يقتصر تأثير وباء فيروس كورونا الجديد على صحة سكان العالم، بل امتد ليضرب المنتجات العالمية، وعلى رأسها إنتاج هواتف أبل، التي ستواجه “ضربة حقيقية” بسبب الوباء المتفشي.

وأوقفت شركة “فوكس كون” التايوانية، التي تصنع هواتف آيفون حول العالم، جميع عملياتها الصناعية تقريبا في الصين، حتى العاشر من فبراير، على الأقل، وفقا لوكالة رويترز.

وقال مصدر مقرب من الشركة المصنعة، إن “فوكس كون” ضاعفت إنتاج مصانعها في الهند وفيتنام والمكسيك، لمواصلة إنتاج هواتف آيفون بنفس الوتيرة المطلوبة في السوق.

ويهدد تفشي فيروس كورونا الجديد، الذي أعلنت بسببه منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية، بتعطيل الصناعة الصينية، التي تعتمد عليها شركة أبل بشكل كبير لصناعة هواتف آيفون.