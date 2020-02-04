تكنولوجيا: هواوي تطلق إصدارات 2020 من أجهزة الحاسب MateBook D في سوق المملكة المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة هواوي إصدارات 2020 من أجهزة الحاسب MateBook D، حيث قدمت MateBook D 14 للعام 2020 وأيضاً MateBook D 15 في سوق المملكة المتحدة

كانت شركة هواوي قد كشفت للمرة الأولى عن أجهزة MateBook D للعام 2020 في شنغهاي خلال شهر نوفمبر، واليوم تأتي الأجهزة في سوق المملكة المتحدة لكن مع نموذج واحد فقط لكل حجم، كما تنطلق الأجهزة باللون الرمادي الفاتح.

تتميز الشاشة في أجهزة MateBook D للعام 2020 بدقة عرض 1080 في 1920 بيكسل، بجودة Full HD، في شاشة IPS تدعم أبعاد 16:9، كما يأتي MateBook D 15 بحجم 15 إنش في الشاشة حيث تشغل الشاشة 87% من هيكل الجهاز، بينما يتميز MateBook D 14 بحجم 14 إنش في الشاشة وتشغل 84% من إطار الجهاز.

أيضاً تدعم أجهزة MateBook D الجديدة الإنحناء بزاوية 178 درجة، ويأتي جهاز MateBook D 14 بقياسات 322.5 في 214.8 في 15.9مم، مع سماكة 4.8مم في الشاشة، بينما يتميز MateBook D 15 بقياسات 357.8 في 229.9 في 16.9مم، مع سماكة 5.3 مم في الشاشة.

ومن المقرر أن تضم أجهزة MateBook D للعام 2020 معالجات AMD بدقة تصنيع 12 نانومتر مع معالج AMD Ryzen 5 3500U، مع AMD Radeon Vega 8 للجرافيك، كما تدعم إعدادات هواوي Shark Fin 2.0 الجديدة تبريد أكثر كفاءة للمعالج.

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كما تأتي الأجهزة بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في DDR4 ثنائي القنوات، أيضاً يأتي كلا الجهازين مع شاحن بقدرة 65W ويدعم الشحن عبر USB-C، كما يضم كلا الجهازين 3 من منافذ USB-A بحجم كامل، والتي تنقسم إلى 2 من منافذ USB 2.0، مع منفذ USB 3.0، أيضاً تضم الأجهزة منفذ HDMI، ومدخل 3.5مم للسماعات

تدعم أجهزة MateBook D للعام 2020 أيضاً واجهة OneHop مع هواتف هواوي وهواتف Honor أيضاً، حيث يمكن النقر على ملصق NFC في الجهاز للإتصال مباشرة بالهاتف لنقل الملفات بآداء سريع.

وينطلق جهاز MateBook D 15 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبطارية بقدرة 42 Wh، بينما يأتي MateBook D 14 بسعة تخزين 512 جيجا بايت، وبطارية بقدرة 56 Wh، ومن المتوقع أن ينطلق MateBook D 14 بسعر 649 جنيه إسترليني، بينما يأتي MateBook D 15 بسعر 599 جنيه إسترليني.

كما تنطلق أجهزة MateBook D للعام 2020 بنظام تشغيل Windows 10، كما يبدأ شحن الأجهزة في 21 من فبراير، على أن تعلن الشركة لاحقاً عن موعد توفر الأجهزة في الأسواق الأخرى.

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