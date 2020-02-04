شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض شحنات أيفون خلال الربع الأول من 2020 بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثرت حالة التأهب القصوى التى تعتمدها جميع دول العالم لوقف انتشار فيروس كورونا الموجودة في ووهان على العديد من الصناعات التي تتخذ من الصين مقراً لها، حيث بدأت ترى آثار تفشي المرض، وقد أصبحت صناعة التكنولوجيا ضحية بشكل خاص، حيث كشف مينج تشي كو، محلل أبل الشهير، بتخفيض توقعاته لشحنات أبل لهواتف أيفون بسبب سلاسل الإمداد التى توجد في الصين.

وبحسب موقع fonearena الهندى، فقد ترددت شائعات بأن "iPhone SE 2" أو "iPhone 9" سيتم إطلاقه في وقت ما في الربع الأول من عام 2020، وقد ظهرت عروض جديدة مؤخرًا، حيث أظهرت جهازًا يستند إلى تصميم iPhone 8 مع TouchID ونظام كاميرا واحد، وكان من المفترض أن يدخل الجهاز الإنتاج الضخم في وقت ما في فبراير مع إطلاقه في مارس.

ومع ذلك، فإن تفشي فيروس كورونا قد أثر على هذه الخطط، حيث تم ضرب سلاسل الإمداد، وإغلاق المدن الكبرى في الصين مثل شنجهاي وبكين ووهان، مما حد من الإنتاج من المصانع والمرافق الأخرى، وفي مذكرة لـ TF International Securities، خفض تشى كو توقعاته لشحن هاتف أيفون بنسبة 10% إلى 36-40 مليون وحدة، كما أشار إلى أن تفشي المرض قد تسبب في انخفاض بنسبة 50-60٪ على أساس سنوي في السوق الصينية خلال فترة عطلة رأس السنة الصينية.

وقد أغلقت شركة آبل مؤقتًا جميع مكاتبها ومحلاتها ومراكز الاتصال التابعة لها في البر الرئيسي للصين حتى 9 فبراير على الأقل، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا يمثل حالة طوارئ عالمية للصحة العامة.