شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة هواتف أمريكية تخالف القانون من خلال مشاركة موقع المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، أن شركة هاتفية أمريكية واحدة على الأقل خرقت القانون من خلال مشاركة البيانات التي يمكن أن تحدد موقع مستخدمي الهواتف الذكية، حيث قال أجيت باي، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، في خطاب إلى الكونجرس، أن على الأقل شركة واحدة أو أكثر تنتهك القانون الفيدرالي وقد تخضع لعقوبات، ولم يذكر أي شركات، لكنه قال إن اللجنة ستنفذ قريبًا إجراءات ضد هذا الأمر.

ووفقا لما ذكره موقع " “techxplore، بدأ مكتب لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في التحقيق بعد تقارير 2018 التي تفيد بأن مزودي خدمات الاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة كانوا يبيعون معلومات موقع الهاتف في الوقت الفعلي، لشركات تجميع البيانات الخارجية دون معرفة أو موافقة مستخدمي الهاتف.

ويمكن لخدمات تتبع الموقع استخدام البيانات للاحتفاظ بعلامات تبويب على المركبات أو إنشاء نقاط تسويق شخصية، ولكن يمكن أيضًا استخدامها من جانب صيادي المكافآت أو الملاحقون لتحديد مكان أي هاتف تقريبًا في الولايات المتحدة في غضون ثوانٍ.

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وقادت التقارير الشركات الأربع الكبرى ، Verizon و AT&T و Sprint و T-Mobile ، إلى التعهد بالتوقف عن توفير معلومات الموقع للمستخدمين لوسطاء البيانات، والابتعاد عن ممارسة الأعمال التجارية التي أثارت انتقادات لتهديد الخصوصية.

وقال بيان صادر عن مفوضة لجنة الاتصالات الفدرالية، جيسيكا روزنورسل، إن سلامة وخصوصية ملايين الأميركيين في خطر ومن العار أن الأمر استغرق وقتاً طويلاً حتى توصلت لجنة الاتصالات الفدرالية إلى استنتاج كان واضحاً جدا".

وأضافت: "مقابل بضع مئات من الدولارات، يستطيع الوسطاء بيع موقعك على بعد بضع مئات من الأمتار بناءً على بيانات هاتفك" موضحة "من المثير للاهتمام التفكير فيما يمكن أن تفعله السوق السوداء بهذه البيانات."