شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ولاية فرجينيا الغربية تسمح لذوى الإعاقة بالتصويت عبر الهاتف الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المزيد من الحكومات في الولايات المتحدة خيار التصويت عن طريق الهاتف الذكي، حيث يستعد حاكم ولاية فرجينيا الغربية للتوقيع على مشروع قانون يطالب جميع المقاطعات أن تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة وسيلة للتصويت عبر الإنترنت، في الوقت المناسب تماماً للانتخابات الرئاسية لعام 2020، لتكون أول ولاية توفر هذا الخيار لكن التفاصيل لم تحدد بعد.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقال وزير الخارجية ماك وارنر إنه من المرجح أن يعمل تطبيق الهاتف المحمول Voatz، تمامًا بنفس طريقة التصويت عبر الإنترنت، إلا أن مشكلة "الأمن الرقمي" هي مصدر قلق، وفي حين قال وارنر إن Voatz كان يعمل بشكل جيد في منتصف العام 2018 وكان يخضع لعملية تدقيق، حذر باحثي الأمن من استخدامه أو من الاعتماد على تطبيقات التصويت الأخرى.

وقد كانت هناك مخاوف من أن خادم الويب والتطبيقات لم تكن كلها آمنة، كما كانت هناك محاولة لاختراق نظام التصويت عبر الأجهزة المحمولة في عام 2018، وليس من الواضح مدى نجاح ذلك - ربما ينتهز المسؤولين الفرصة من خلال توسيع نطاق الوصول إلى نظام التصويت بينما لا يزال التحقيق في محاولة القرصنة هذه مستمرًا.

كما أوضح وارنر، أن القرار ينطوي على مخاطر محسوبة، ففي حين أن روسيا أو أي ممثل معادٍ آخر قد يحاول تعطيل التصويت عبر الإنترنت، فإن هذا قد يمنح الأشخاص الذين لم يصوتوا فرصة الاقتراع في المقام الأول، بالإضافة إلى تحديات الوصول إلى مركز الاقتراع، فإن العديد من هذه المواقع تشكل صعوبات في حد ذاتها - وهذا يجنب كل هذه المخاوف، وعلى الجانب الأخر يمثل الأشخاص ذوو الإعاقة جزءًا صغيرًا نسبيًا من السكان، قد يكون الضرر المحتمل الناجم عن سيناريو أسوأ الحالات محدودًا نسبيًا.