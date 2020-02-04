تكنولوجيا: تطبيق APPLE TV وAPPLE TV Plus الآن على أجهزة تلفاز LG للعام 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة LG الآن كلاً من تطبيق APPLE TV وخدمة APPLE TV Plus على إصدارات 2019 من أجهزة التلفاز الذكية، والتي تتوفر في أكثر من 80 دولة حول العالم.

أطلقت شركة LG إصدارات 2020 من أجهزة التلفاز الذكية مع Apple TV خلال فعاليات CES، واليوم تقدم LG تطبيق Apple TV لمستخدمي أجهزة تلفاز LG الذكية المتوافقة من إصدارات 2019، حيث يمكن لمستخدمي الأجهزة الوصول إلى التطبيق عبر LG Home Launcher.

يحظى مستخدمي أجهزة تلفاز LG الذكية للعام 2019 الآن بميزة الإشتراك في خدمة APPLE TV Plus عبر تطبيق APPLE TV، حيث تقدم خدمة APPLE TV Plus محتوى حصري، مثل “The Morning Show”، و “See”، وأيضاً “Little America”.

أيضاً يتيح تطبيق Apple TV لمستخدمي أجهزة تلفاز LG الذكية للعام 2019 الإشتراك في قنوات Apple TV، أو الإشترك بشكل مباشر عبر التطبيق في خدمات بث محتوى الفيديو المميزة التي تتوفر على شبكة الإنترنت، أو خارج نطاق الإنترنت أيضاً.

كما تأتي خدمة بث المحتوى في تطبيق Apple TV بدون مادة إعلانية، وأيضاً وفقاً لطلبات المستخدم من المحتوى المفضل، أيضاً سيتاح للمستخدمين الدخول إلى مكتبة الفيديو الخاصة بهم على iTunes، كما سيتوفر للمستخدمين ميزة شراء أو إستئجار أكثر من 100000 فيلم وعرض تلفزيوني، لذا سيكون المحتوى المفضل للمستخدم على بعد نقرة واحدة على وحدة التحكم LG Magic.

يدعم أيضاً المحتوى المقدم في تطبيق Apple TV وخدمة APPLE TV Plus التجربة السينمائية المميزة في أجهزة تلفاز LG الذكية، التي تتميز بأعلى جودة عرض في الصور وأفضل صوتيات بين الأجهزة المنافسة في الأسواق، لتتوافق مع مستوى المحتوى المميز الذي يقدم في خدمات بث الفيديو.

أيضاً يعد تطبيقApple TV الإختيار الأمثل لإبراز إمكانيات أجهزة تلفاز LG الذكية، حيث يضم تطبيقApple TV الكثير من العناوين المميزة بتقنية Dolby Vision، وهي من التقنيات التي كان لشركة LG الريادة في دفعها في إصدارات الشركة من أجهزة التلفاز الذكية، والتي تقدم في الإصدارات الجديدة أيضاً.

وتدعم تقنية Dolby Vision المستخدم بمحتوى مميز بألوان غامرة، ومشرقة، مع تفاصيل أكثر دقة وصوتيات طبيعية لتجربة إستثنائية في عرض المحتوى.

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أجهزة تلفاز LG الذكية للعام 2019 تدعم الآن Apple AirPlay 2

أجهزة تلفاز LG للعام 2019 تأتي أيضاً بميزة دعم Apple AirPlay 2، التي تتيح للمستخدمين مشاركة محتوى الفيديو من هواتف الأيفون، أو أجهزة الآيباد وأيضاً من أجهزة Mac إلى أجهزة تلفاز LG الذكية بشكل مباشر، كما ستتيح الميزة تشغيل الموسيقى والملفات الصوتية على أجهزة LG ومزامنتها على أجهزة المكبرات الصوتية المتوافقة عبر تقنية Apple AirPlay 2.

أجهزة تلفاز LG الذكية للعام 2019 تدعم الآن Apple HomeKit

أيضاً تدعم أجهزة LG واجهة Apple HomeKit، لذا سيتاح للمستخدمين التحكم في جهاز LG عبر تطبيق Home في هواتف الأيفون أو الآيباد أو بإستخدام مساعد Siri الرقمي عبر الأوامر الصوتية، وذلك لتشغيل الجهاز، أو التحكم في مستوى الصوتيات أو غيرها من الإجراءات.

أجهزة تلفاز LG الذكية للعام 2019 المتوافقة مع Apple TV

تتوافق إصدارات شركة LG من أجهزة التلفاز المميزة بشاشة OLED للعام 2019، مع كلاً من تطبيق Apple TV، و Apple AirPlay 2، وأيضاً Apple HomeKit، كما تتوافق أيضاً سلسلة أجهزة NanoCell من SM9X و SM8X، كما يدعم تطبيق ابل لاحقاً هذا الشهر بعض أجهزة UHD TVs مثل سلسلة UM7X وUM6X.

وقد إنطلقت إصدارات 2020 من أجهزة تلفاز LG الذكية بميزة دعم تطبيق APPLE TV وخدمة APPLE TV Plus، ومن المقرر أن تبدأ LG في دعم APPLE TV وخدمة APPLE TV Plus لاحقاً هذا العام على إصدارات الشركة من أجهزة التلفاز الذكية للعام 2018، وذلك من خلال تحديث جديد لبرمجيات الأجهزة.

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