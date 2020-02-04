شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبيعات هواتف الجيل الخامس ستصل إلى 144 مليون جهاز بحلول 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن عام 2020 سيشهد الموجة الأولى من الهواتف الذكية المزودة بتقنية اتصال 5G التى ستصل إلى الهند وقد يصل حجم سوق هذه الهواتف إلى 144 مليون جهاز بحلول عام 2025، وفقًا لتقرير صادر عن شركة CyberMedia Research، حيث ستساهم الموجة الأولى من الهواتف الذكية 5G في حوالي 1 في المئة من أحجام الشحن في عام 2020، مدفوعة بشكل أساسي بظروف السوق شديدة التنافس مع مصنعي المعدات الأصلية للهواتف الذكية (OEMs) بهدف تأسيس ريادتهم في السوق في وقت مبكر.

وبحسب موقع TOI الهندى، فمن المنتظر أن تشهد الهند في 2020 الموجة الأولى من أجهزة الجيل الخامس من أبرز مصنعي المعدات الأصلية للهواتف الذكية، ومعظمهم من الصينيين، حيث تهدف إلى تعزيز ريادتها في الجيل الخامس في وقت مبكر، ومن المنتظر أن تصل طرز الهواتف الذكية من 10 إلى 15 طراز من 5G إلى السوق خلال العام".

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وفي حين أن شحنات 5G ستظل حديثة العهد، لكن بالنسبة لأولئك الذين يتبنون التكنولوجيا، فإنها تمثل خيارات أكثر قابلية من ذي قبل، ومع بداية الجيل الخامس، سيصبح ميدان اللعب محدودًا بشكل أكبر بالنسبة للعلامات التجارية فى الهند.

لكن في نفس الوقت فإن التقرير حذر من انخفاض المبيعات بسبب انتشار فيروس كورونا في الصين التى تستحوذ على حوالي 85 في المئة من مكونات الهواتف المحمولة التى يتم توريدها إلى الهند، وإذا استمر قفل فيروس كورونا في الصين، فسوف يتسبب ذلك في مشاكل خطيرة لماركات الهواتف الذكية في الهند في النصف الأول من عام 2020، وربما حتى بعدها.