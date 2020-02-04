كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “EZPOD”..جهاز مصمم لمساعدتك في إعادة ملء كبسولات “نسبرسو”

متابعة-سنيار: إذا كنت تمتلك آلة Nespresso capsule فقد تكون مهتما بنظام جديد يتيح لك بسهولة إعادة ملء كبسولة Nespresso Vertuo في أقل من 30 ثانية باستخدام أي مزيج من القهوة التي تريدها.

EZPOD مصمم خصيصا لمساعدتك في إعادة ملء كبسولات نسبرسو، حيث ستمكنك من:

– إعادة استخدام كل جراب مئات المرات

– استخدم مزيج القهوة المفضل لديك

– خفض التكلفة إلى 0.20 دولار (تكلفة القهوة)

– وأخيرا وليس آخرا، يمكنك تقليل النفايات التي تنتجها.

“تصنع آلات Nespresso Vertuoline قهوة رائعة بلمسة زر واحدة، وهي سهلة الاستخدام وتمكنك من الحصول على جودة احترافية في مطبخك، وتبلغ تكلفة كبسولة Vertuo حوالي 1.20 دولار، وهو ليس سيئا مقارنةً بالمقهى، ولكنك في الواقع تدفع حوالي 55 دولارا مقابل رطل واحد من القهوة، وأنت مقيد بمزيج القهوة الذي يقدمونه، ولذلك فإن “EZPOD” يمكنك من استخدام مزيج القهوة الذي تحبه بتكلفة معقولة.”

“EZPOD” متاح للدعم على Kickstarter.