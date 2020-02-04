الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة

أوضح الهيئة العامة للأرصاد حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، من خلال توقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير الجاري.

ومن المتوقع أن يسود غدًا الثلاثاء طقس مائل للدفء نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، مع زيادة احتمالية سقوط أمطار على السواحل الغربية، شديد البرودة على الوجه البحري، مع ظهور الشبورة صباحًا. ونشاط ملحوظ في للرياح على جنوب سيناء والغردقة.

أما طقس الأربعاء، فيسود طقس مائل للدفء نهارا، دافئ نهارا على جنوب سيناء والغردقة، شديد البرودة ليلا على كل أنحاء الجمهورية، وتظهر في الساعات الأولى من الصباح الشبورة المائية، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق متفرقة.

ويسود طقس الخميس الدفء نهارًا غائم أحيانا على القاهرة الكبرى وضواحيه، والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق متفرقة.