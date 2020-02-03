3 أدوات متابعة تخفيضات أمازون

هناك الكثير من تخفيضات أمازون التي تحدث دون أن تأخذ بالك منها أو حتى تعرف بأنها تحدث، بعض المنتجات يتم تخفيضها بشكل سريع والبعض الآخر يتم تخفيضه بشكل وهمي عن طريق رفع سعره ثم تخفيضه ليعود إلى السعر الطبيعي.

مثل هذه الخدع منتشرة جداً حول العالم وفي جميع منصات البيع التي تعتمد على بيع التجار لقطعهم مباشرةً على الموقع وعرضها عليه ولأن أمازون هو أكبر سوق إلكتروني في العالم فمن المنطقي أن توجد مثل هذه الخدع عليه، ولكن لا تقلق عزيزي القارئ فاليوم سأقدم لك مجموعة أدوات تساعدك على تتبع تخفيضات أمازون وتتبع أسعاره ومعرفة إن كانت هذه الأسعار حقيقية أو وهمية.

أدوات متابعة تخفيضات أمازون :

الفكرة التي تعتمد عليها هذه الأدوات سهلة وبسيطة للغاية، فهي تقوم بتقديم رسم بياني يعرض تقلبات سعر القطع والمنتجات المختلفة على أمازون فستجد أن الاداة ستنتج لك تقريراً بأقل سعر ظهر للقطعة على أمازون وأعلى سعر لها.

تعتبر هذه الأداة من اقوى الأدوات التي تعتمد على فكرة متابعة السعر ومتابعة تخفيضات أمازون وهي تدعم جميع المتصفحات مثل اوبرا وفايرفوكس و Edge و Chrome وحتى على الهواتف المحمولة من خلال تطبيق Firefox عليه، الأداة تقدم خدمات مدفوعة بسعر بسيط ولكن الأداة المجانية ممتازة للغاية وتؤدي الغرض منها بشكل ممتاز.

بعدما تقوم بتسجيل حسابك داخل البرنامج وتفتح أي صفحة لأسعار أمازون ستجد ان الأداة ستعرض لك رسماً بيانياً بأسعار الصفحة أو المنتج الذي تقف فيه، يمكنك من خلال هذا الرسم معرفة السعر المتوقع لكل قطعة وإن كانت حقاً فرصة مناسبة للشراء أم لا .

كما يمكنك أن تطلب من الأداة أن ترسل لك تنبيهاً عندما ينخفض سعر قطعة ما إلى السعر الذي ترغب فيه.

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هذه الأداة هي الأشهر على الإطلاق والتي أعتمد عليها بشكل شخصي لمتابعة أسعار أمازون، الأداة مجانية تماماً وهي تعمل بفكرة بسيطة تعتمد أيضاً على عرض رسم بياني لأسعار القطع التي ترغب فيها ولكن في الحقيقة هي تحتاج إلى بعض العمل أكثر من Keepa، فيجب عليك أن تدخل إلى الصفحة الخاصة بالأداة ثم وضع رابط للمنتج.

يمكنك أيضاً أن تضع بعض التنبيهات الخاصة بالمنتجات على الصفحة مثل أقل سعر يصل إليه المنتج أو أعلى سعر يصل إليه وهكذا.

الآن مع هذه الأداة لن نبحث عن تخفيضات قطعة بعينها أو جدول أسعارها، بل سنقوم بالبحث عن العروض التي لا يجب عليك أن تفوتها في مجال معين، فمن خلال هذه الأداة يمكنك أن تقوم بوضع تنبيه على أسعار القطع والمنتجات من خلال المجموعات والـ Categories في متجر أمازون أو أي متجر آخر ثم الإنتظار حتى يصلك بريد إلكتروني أو تنبيه أن هناك عرض لا يمكن تفويته .

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