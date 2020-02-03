كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Circular”…خاتم ذكي فريد من نوعه يتجاوز 135.000 دولار عبر كيك ستارتر

متابعة-سنيار: مع بقاء 30 يوما على حملته، جمعت الحلقة الذكية الدائرية الفريدة التي يمكن ارتداؤها أكثر من 135.000 دولار بفضل أكثر من 650 من الداعمين.

وقال مطورو الخاتم: “Circular هي الحلقة الذكية التي تجمع بين الأناقة والتكنولوجيا المتقدمة لتمكينك من أن تكون أكثر حيوية وإنتاجية.”

تم تجهيز الحلقة الذكية بجهاز إنذار ذكي صامت، وهي قادرة على تتبع نشاطك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

تأتي “Circular” كاملة مع تطبيق رفيق الهاتف الذكي الخاص بها الذي يتيح لك تخصيص بياناتك وتصورها بالإضافة إلى مشاركة مجتمع العافية والتواصل معه.

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تتوفر الحلقة الذكية الدائرية الآن بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الفضة والأسود والذهب الوردي، ويمكن شحنها بالكامل في أقل من 60 دقيقة، وتوفر عمر بطارية يمتد يومين.

تدعم الحلقة الدائرية اتصال Bluetooth بكل من أجهزة iOS و Android.

الحلقة الذكية “Circular” متاحة للدعم على Kickstarter، وتتوفر التعهدات ابتداءا من 179 يورو، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم خلال شهر أغسطس عام 2020.