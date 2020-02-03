كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة “Jeep” تخطط لإطلاق دراجة كهربائية في يونيو
متابعة-سنيار: أصدرت شركة “Jeep” المصنعة للمركبات على الطرق الوعرة إعلانا عن دراجتها الكهربائية الجديدة،خلال عطلة نهاية الأسبوع.
الإعلان متعلق بدراجة Jeep Gladiator لعام 2020، والتي كشف موقع الشركة الرسمي أنها ستأتي في شهر يونيو، مع محرك بقوة 750 واط يمكن أن يصل طوله إلى 40 ميلا مقابل شحن واحد.
يتم تصنيع الدراجة بالتعاون مع شركة الدراجات الكهربائية QuietKat، ولديها إطارات 4.8 بوصة لجميع التضاريس.
ولم تقدم جيب تاريخ إصدار محدد أو سعرا للدراجة، ولم تكشف عن أي مواصفات أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تصنع فيها Jeep دراجة كهربائية، لكنها الدراجة الأولى التي تجلبها الشركة إلى الولايات المتحدة، وِفقاً لـ”CNET”.
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