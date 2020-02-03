تكنولوجيا: توقع بانخفاض %10 من شحنات أبل بسبب تفشي فيروس كورونا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تمتعت شركة أبل بنمو ملحوظ في الربع الرابع من عام 2019 وهذا بسبب سيطرة مجموعة آيفون 11 على المبيعات العالمية، ولكن يبدو أنها ستشهد انخفاض في الربع الأول من 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك وفقًا للمحلل الشهير مينغ تشي كو.

فيتوقع كو انخفاض شحنات أبل بنسبة 10% (أي من 36 إلى 40 مليون وحدة) في الربع الأول من عام 2020، على الرغم من تأكيدات فوكسكون الأسبوع الماضي بأن الإنتاج لن يتأثر.

جدير بالذكر انه يتم تصنيع أجزاء كاميرا آيفون ومكونات أخرى في مصنع فوكسكون في ووهان، أي مركز اندلاع الفيروس.

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وليست فقط مجموعة 11 المتأثرة، إذ انه من المفترض أن يتم إطلاق هاتف جديد؛ iPhone 9 (المعروف أيضًا باسم SE 2) خلال شهر مارس المقبل. ومع ذلك، يبدو الآن أن العرض الأولي سيكون محدودًا، ويمكن أن تتأثر ملحقات أبل الأخرى أيضًا، مثل سماعات AirPods.

ولقد تم إغلاق متاجر أبل في الصين حتى نهاية الأسبوع بسبب “وفرة من الحذر”، حيث انخفض السوق الصيني ككل بنسبة تتراوح بين 50 و 60% على أساس سنوي بسبب تفشي المرض، وفقًا لكو.

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