جهاز Nintendo Switch ينجح في تخطي المبيعات الإجمالية لجهاز Nintendo SNES

فاطمة أيت طالب - دبي - مع الفشل الذريع الذي عانى منه جهاز Nintendo Wii U، وخاصة في أعقاب النجاح الباهر لجهاز Nintendo Wii، شعر الكثيرون أن مستقبل شركة Nintendo سيكون قاتمًا. ومع ذلك، فقد نجحت شركة Nintendo في إعادة الهيبة لعلامتها التجارية بفضل النجاح الكبير الذي لا يزال جهاز Nintendo Switch يحصده.
وفقًا لآخر أرقام المبيعات، فقد إتضح أن مبيعات جهاز Nintendo Switch بلغت 52.48 ملين وحدة حتى الآن. يعد هذا رقمًا مثيرًا للإعجاب خاصة عندما تفكر في أن Nintendo Switch نجح أيضًا في تخطي جهاز Nintendo SNES على مستوى المبيعات الإجمالية، والذي كان إلى أمد قريب جهاز الألعاب الثالث الأكثر مبيعًا من شركة Nintendo حتى الآن.
ما يعنيه هذا هو أنه إذا إستمرت الأمور على حالها، فهناك فرصة أن يواصل Nintendo Switch التفوق على أجهزة Nintendo الأسطورية الأخرى مثل Nintendo NES الذي يتواجد حاليًا في المرتبة الثانية، وجهاز Nintendo Wii الذي يحتل المرتبة الأولى. لقد عزت Nintendo نمو جهاز Nintendo Switch إلى إطلاق Nintendo Switch Lite، والذي يُعتبر نسخة أرخص وأكثر قدرة على التحمل من جهاز Nintendo Switch الحالي.
كانت هناك شائعات في الأونة الأخيرة تُشير إلى أن شركة Nintendo قد تُطلق جهاز Nintendo Switch Pro هذا العام، ولكن تم دحض تلك الشائعات من قبل رئيس شركة Nintendo الذي يدعي أن الشركة ليست لديها خطط لإطلاق أجهزة جديدة هذا العام.
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