شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هولندا تمنح مواطنيها 4،400 دولار لشراء سيارات كهربائية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن هولندا تعتزم دعم أشكال النقل الأكثر محافظة على البيئة هذا العام من خلال منح السائقين أموالاً مقابل شراء سيارات كهربائية (EV) هذا العام، وهذا ينطبق على المشترين من السيارات الجديدة والمستعملة، فوفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة الأخبار الهولندية RTL ، إذا كنت تعيش في هولندا واشتريت سيارة كهربائية جديدة بعد 1 يوليو من هذا العام، فيمكنك الحصول على 4000 يورو (4،425 دولارًا) لتغطية تكلفتها من الحكومة، وإذا اشتريت سيارة كهربائية مستعملة، فقد تكون مؤهلاً للحصول على 2000 يورو (2211 دولارًا).

وبحسب موقع TNW الهولندى، فإن الإعانة التي تبلغ 4000 يورو صالحة فقط على السيارات التي يصل سعرها إلى 45000 يورو (49744 دولارًا)، وهي موجه بالفعل نحو الطرف الأدنى من السوق؛ لتشجيع السائقين من السيارات الصغيرة التي تعمل بالبنزين والديزل نحو بدائل أكثر خضرة، والتي عادة ما تكون أقل تكلفة وأكثر محافظة على البيئة.

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ولكي يكون المستخدم مؤهلا للحصول على إعانة السيارات الكهربائية المستخدمة، يجب أن تفي السيارة بالمعايير الحكومية، وأن يتم شراؤها من تاجر متخصص، ولن يتم الحصول على المال إذا اشتريت السيارة من الإعلانات المبوبة في مجلة السيارات، ووفقًا للتقرير، هذا لمنع المطالبات الاحتيالية المحتملة.

والأكثر من ذلك، فإن الحكومة الهولندية تدرس أيضًا تقديم حوافز غير مالية إضافية لمشترين السيارات الكهربائية، وتستكشف الحكومة كيف يمكنها تقديم ضمانات بشأن تحديثات البرامج وصحة البطارية، ومن المتوقع الإعلان عن التفاصيل الكاملة لبرنامج الدعم في الأسابيع القادمة، وذلك مع وصول المزيد من السيارات الكهربائية إلى السوق خلال السنوات الخمس المقبلة، سيتم إلغاء الدعم على مراحل وسيتم إزالته بالكامل بحلول عام 2025.

فيما لا تعد هولندا أول دولة تقدم حوافز مالية لشجيع المواطنين على التخلص من سيارات البنزين واستخدام المركبات الكهربائية، حيث يخصص مخطط حكومة المملكة المتحدة 3500 جنيه إسترليني (4،570 دولارًا) كحد أقصى للمشترين من القطاع الخاص لدفع تكلفة سيارة "المكونات".