تسريب جديد يكشف عن تاريخ إطلاق الهاتف Xiaomi Mi 10 المُرتقب

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أنه تم تسريب كل شيء تقريبًا حول سلسلة هواتف Xiaomi Mi 10 Series، إلا أن تاريخ الإطلاق الرسمي كان أحد التفاصيل المفقودة. الآن، نحن هنا مع تسريب جديد يكشف عن جدول رسمي مزعوم للأحداث.

وفقا للمصدر، سيتم ذكر J1J1 و J1J2، وهي الأسماء الرمزية للهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro، على التوالي، من قبل الشركة أولاً في إعلان لحدث خاص يوم 7 فبراير. ومن المتوقع أن يتم إجراء هذا الحدث في اليوم 13 فبراير بالنظر إلى الوضع السائد حاليًا في الصين بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى بيان رسمي صدر مؤخرًا عن الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الفرعية BlackShark، فإن حدث الإطلاق سيكون على الأرجح عبر الإنترنت فقط.

بالنسبة للمبيعات والتوافر الفعلي للجهاز، فسوف يقدم الحدث بالتأكيد جدولاً زمنيًا ملموسًا. في الوقت الراهن، يدعي المصدر أنه سيتم عرض الهاتف Xiaomi Mi 10 العادي للبيع في اليوم 14 فبراير. أما بالنسبة للهاتف Xiaomi Mi 10 Pro، فسوف يتم عرضه للطلب المسبق في اليوم 10 فبراير، وسيتم البدء بشحن الطلبات في اليوم 18 فبراير.

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وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا في الفترة الماضية على المواصفات التقنية الرئيسية لكلا الهاتفين. ووفقا لتلك التسريبات، فسوف يضم الهاتف Xiaomi Mi 10 شاشة OLED بحجم 6.5 إنش تمتاز بمعدل التحديث 90Hz، والمعالج الثماني النوى Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، فضلا عن 8GB أو 12GB من الذاكرة العشوائية. أما بخصوص الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro، فهو سيضم بدوره نفس المعالج Snapdragon 865، ولكنه سيأتي مع خيار واحد فقط على مستوى الذاكرة العشوائية، وهذا الخيار هو 12GB.

يُقال بأن الهاتف Xiaomi Mi 10 سيضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 108 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 20 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المقربة، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فسوف يحصل الهاتف Xiaomi Mi 10 كذلك على بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 40W والشحن اللاسلكي السريع بقوة 30W، فضلا عن الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10W.

أما بخصوص الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro، فهو سيضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 12 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا لإستشعار معلومات العمق بدقة 8 ميغابكسل. ووفقا لهذه التسريبات، فهي تشير إلى أن كاميرا الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro حصلت على تقييم قدره 125 نقطة من فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية. وبغض النظر عن ذلك، فقد قيل كذلك أن الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro سيضم بطارية بسعة 4500mAh ستدعم الشحن السلكي السريع بقوة 66W، والشحن اللاسلكي السريع بقوة 40W.