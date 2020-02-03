توقعات بإنخفاض شحنات iPhone بنسبة 10% بسبب تفشي فيروس كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - كان أداء شركة آبل في الربع الرابع من العام 2019 قويًا جدًا حيث سيطر iPhone 11 على المبيعات العالمية، ولكن وضعية الشركة في الربع الأول قد تتأثر سلبًا بسبب تفشي فيروس كورونا، على الأقل وفقا للمحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo.

يتوقع هذا المحلل إنخفاض شحنات هواتف آبل بنسبة 10 في المئة، وهذا ما يعني بأن الشحنات ستنخفض من 40 إلى 36 مليون وحدة في الربع الأول من العام 2020، على الرغم من تأكيدات Foxconn في الأسبوع الماضي بأن الإنتاج لن يتأثر مع العلم بأنه يتم تصنيع العديد من مكونات iPhone، بما في ذلك مكونات الكاميرا في مصنع Foxconn المتواجد في مدينة ووهان حيث بدأ فيروس كورونا بالإنتشار.

طرازات iPhone الحالية ليست هي الوحيدة التي ستتأثر بالوضع السائد حاليًا في الصين، فمن المفترض أن يتم إدخال iPhone 9 والمعروف أيضًا بإسم iPhone SE2 مرحلة الإنتاج في شهر فبراير الجاري إستعدادًا لعملية إطلاقه في شهر مارس المقبل. ومع ذلك، يبدو الآن أن العرض الأولي سيكون محدودًا. يمكن أن تتأثر ملحقات آبل كذلك بهذه التطورات، بما في ذلك سماعات AirPods.

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في أخبار ذات صلة، قامت شركة آبل بإغلاق جميع متاجرها ومكاتبها في الصين إلى غاية 9 فبراير بسبب ” الحذر الشديد “. إنخفض السوق الصيني ككل بنسبة تتراوح بين 50 و 60 في المئة على أساس سنوي بعد الاحتفال بالعام الصيني الجديد بسبب تفشي المرض، وفقًا لأرقام المحلل Ming-Chi Kuo.