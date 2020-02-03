Realme ستكشف عن أول تلفاز ذكي لها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - قام مدير التسويق في شركة Realme، السيد Francis Wang بالتشويق لقدوم أول تلفاز ذكي من الشركة إلى المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده أواخر الشهر الجاري بمدينة برشلونة الإسبانية. في إجابة على الأسلئة على شبكة تويتر، أكد أن Realme تستعد للكشف عن أول إسوارة ذكية من الشركة في وقت لاحق من هذا الشهر، وقال أنه سيتم الكشف عن هذه الإسوارة قبل أن يتم الكشف عن التلفاز الذكي.

التلفاز الذكي القادم من شركة Realme سيستهدف السوق الهندي، وهو أكبر سوق للعلامة التجارية الصينية. وإلى جانب ذلك، فسوف يتم عرض هذا التلفاز الذكي للبيع بسعر إقتصادي، على الرغم من أنه ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول الحجم أو القدرات.

تجدر الإشارة إلى أن شركة Xiaomi والتي تعتبر المنافسة الرئيسية لشركة Realme في الهند تملك بالفعل العديد من التلفزيونات الذكية في الهند، ونفس الشيء ينطبق أيضًا على شركات أخرى مثل OnePlus. حتى شركة Nokia تقوم حاليًا ببيع تلفزيونا ذكيًا في الهند مع العلم بأنه من المتوقع أن تقوم شركة Huawei كذلك في هذا الربع بإطلاق التلفاز الذكي Honor Vision TV في البلاد.

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بغض النظر عن التلفاز الذكي وإسوارة اللياقة البدنية، فسوف تكشف شركة Realme كذلك عن الهاتف Realme C3 هذا الشهر، وسيكون هذا هو أول هاتف من الشركة الصينية يأتي بشكل مسبق مع واجهة Realme UI الخاصة بها والتي تستند على نظام Android 10.