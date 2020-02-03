كيفية الوصول إلى سجل معدل ضربات القلب على Apple Watch

إذا كنت ترتدي (ساعة آبل) Apple Watch الذكية على معصمك فأنت بالفعل لديك أداة رائعة لتتبع صحتك ولياقتك البدنية، ولكن هل استفدت من كل البيانات التي تسجلها ساعتك؟

حتى إذا لم تكن من هواة ممارسة التمارين الرياضية، إلا أن معرفة معدل ضربات قلبك سواء أثناء الراحة أو المشي يعتبر أمرًا ضروريًا لمتابعة حالتك الصحية.

ومع بيانات معدل ضربات قلبك المحفوظة بالفعل، سنتعرف على كيفية الاطلاع عليها كلها سواء من باب المعرفة العامة أو حتى إذا كنت ترغب في مشاركتها مع طبيبك، وسنبدأ أولًا بمعرفة كيفية عرض بيانات معدل ضربات القلب على ساعة آبل، ثم سنتعلم كيفية معرفة المزيد من بيانات معدل ضربات القلب على هاتف آيفون.

كيفية معرفة سجل معدل ضربات القلب على Apple Watch:

انتقل إلى Apple Watch؛ ثم توجه إلى تطبيق (معدل ضربات القلب) Heart Rate لمشاهدة البيانات اليومية.

هنا سيظهر لك معدل ضربات القلب في الوقت الحالي، اسحب للأسفل لرؤية بيانات مثل: معدل الراحة، ومعدل المشي، ومعدل ضربات القلب، وبيانات استرداد معدل ضربات القلب.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

Advertisements

كيفية معرفة سجل معدل ضربات القلب على هاتف آيفون:

إذا كانت الساعة الذكية بعيدةً عنك لأي سبب من الأسباب، يمكنك الاطلاع على هذه البيانات، وكذلك البيانات التي تمت مزامنتها على هاتف آيفون الخاص بك في أي وقت، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الصحة) Health على هاتف آيفون الخاص بك.

اضغط على علامة تبويب (تصفح) Browse والذي يظهر في الركن الأيمن بالأسفل، ثم انقر على خيار (القلب) Heart.

ستظهر لك شاشة رئيسية، فيها بيانات لمختلف فئات معدل ضربات القلب. يمكن اختيار أي فئة لرؤية السجل الخاص بك بشكل موسع.

في أعلى الشاشة، يمكنك تغيير طريقة عرض البيانات لتظهر لك بحسب الساعة أو الأسبوع أو الشهر أو السنة.

عند انتقالك لأسفل الشاشة، سترى المزيد من البيانات الطبية الأخرى مثل: نتائج تخطيط القلب، وقراءات ضغط الدم، و إشعارات معدل ضربات القلب سواء كانت منخفضة أو مرتفعة أو غير منتظمة.

بالطبع يمكنك العودة باستمرار لرؤية واستعراض هذه البيانات في أي وقت، سواء عبر Apple Watch أو هاتف آيفون، وأخذ لمحة عن الأشياء التي تفعلها والتي تسبب ارتفاع في ضربات قلبك للمساعدة في متابعة حالتك الصحية بانتظام.