كيف يمكنك تحرير مقاطع الفيديو على هاتف آيفون بسهولة؟

إذا كان لديك مقطع فيديو مدته طويلة جدًا على هاتف آيفون ويحول هذا السبب دون إرساله عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل، أو ربما تريد فقط مشاركة جزء منه مع الأصدقاء والعائلة. لحسن الحظ؛ تدعم هواتف آيفون أكثر من طريقة تتيح لك تحرير مقطع الفيديو بسهولة.

فيما يلي كيفية تحرير مقاطع الفيديو على هواتف آيفون بسهولة:

أولًا؛ كيفية قص الفيديو في تطبيق الصور:

لا تقدم كاميرا هواتف آيفون أي طريقة قص لمقاطع الفيديو أثناء تصويرها، ولكن بمجرد أن تنتهي من التصوير يمكنك إجراء عملية القص مباشرة من داخل تطبيق الصور.

ولكن يلزم تحديث نظام التشغيل لهاتف آيفون إلى إصدار iOS 13، أو أي إصدار أحدث منه، ليمكنك تحرير مقاطع الفيديو داخل تطبيق الصور، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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انتقل إلى تطبيق الصور على هاتف آيفون، واضغط على مقطع الفيديو الذي تريد تحريره.

بعد فتح الفيديو، اضغط على (تحرير Edit) في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

اضغط على أيقونة (التدوير Crop-Rotate) في أسفل شاشة التحرير. ثم اضغط مع الاستمرار على أحد زوايا الفيديو. وابدأ بالسحب إلى الداخل، إلى النقطة التي تريدها، كرر هذه العملية مع زوايا الفيديو الأربعة.

اضغط على زر (تم Done) في الزاوية اليمنى السفلى لحفظ الفيديو الجديد، إذا شعرت أنك ارتكبت خطأ ما أو كنت تريد استعادة الفيديو الأصلي، انقر على (تحرير)، ثم اختر (رجوع Revert) في أسفل الركن الأيمن .

ثانيًا؛ قص الفيديو باستخدام تطبيق iMovie:

إذا لم تكن قد حدّثت هاتفك إلى نظام التشغيل iOS 13 فيمكنك استخدام تطبيق iMovie الذي عادة ما يأتي مثبتًا على هاتفك، وإذا لم تجده، يمكنك تنزيله من متجر آبل من هنا. مع الإشارة إلى أن التطبيق لديه ميزة الحفاظ على نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية لمقطع الفيديو الخاص بك.

افتح التطبيق، ثم اختر (مشروع جديد New Project).

اضغط على (فيلم Movie)، ثم حدد الفيديو الذي ترغب في تحريره.

اضغط على (إنشاء فيلم Create Movie) في أسفل الشاشة.

اضغط على الفيديو الخاص بك في أسفل الشاشة.

اضغط على أيقونة (تكبير Zoom) في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على الفيديو من أجل تكبيره أو تصغيره، وهذا حتى تتمكن من الوصول إلى الأبعاد التي تريدها.

اضغط على (تم Done) في الزاوية العلوية اليسرى.

اضغط على أيقونة (المشاركة Share) في أسفل الشاشة، ثم انقر على (حفظ الفيديو Save Video) لحفظ الفيديو الجديد في تطبيق الصور.

ثالثًا؛ قص الفيديو باستخدام تطبيق Video Crop:

يتيح لك تطبيق (Video Crop) تحرير مقاطع الفيديو بنسب أبعاد معينة؛ لاستخدامها لاحقًا في منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستاجرام، مع توفير عدد من أدوات التحرير الاحترافية لتحرير الأفلام القصيرة.