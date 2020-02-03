شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 أسباب دفعت مؤسس تليجرام للتحذير من خطورة استخدام واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف "بافل دروف" مؤسس تطبيق التراسل الفوري المشفر تليجرام في منشور على المدونة الرسمية الخاصة به العديد من التقارير لانتقاد واتس آب وشرح سبب اعتقاده أن استخدام واتس آب أمر خطير للغاية، وذلك في الوقت الذي يعد تليجرام هو تطبيق منافس لواتس آب، حيث قال: "يمكن أن يقول البعض أنني بصفتي مؤسس تطبيق منافس، قد أكون متحيزًا عند انتقاد واتس آب، بالطبع أنا كذلك فأنا اعتبر أن محادثات تليجرام السرية أكثر أمانًا بكثير من أي وسيلة اتصال منافسة - فلماذا سأقوم بتطوير تليجرام واستخدامه؟ "ولدعم ادعائه بأن واتس آب خطير وأن التلميح بضرورة حذف واتس آب من هواتفهم بشكل مثالي، أشار دوروف إلى عدة تقارير إخبارية، وفيما يلي نعرض أبرز مخاطر واتس آب وفقا لما أدرجه " دروف" كما يلي:

- إذا كان أغنى رجل في العالم يمكن اختراق هاتفه فيمكن اختراق أي شخص

تم استغلال ثغرة لاستخراج الاتصالات الخاصة وصور جيف بيزوس - أغنى شخص على هذا الكوكب - الذي اعتمد لسوء الحظ على واتس آب، وبما أن الهجوم بدا أنه نشأ من حكومة أجنبية، فمن المحتمل أن يكون عددا لا يحصى من قادة الأعمال والحكومات قد تم استهدافهم.

- نٌصح الأشخاص المقربون من دونالد ترامب بتغيير هواتفهم

وفقًا لتقرير صادر عن شبكة سي إن إن، أوصى أحد خبراء الأمم المتحدة الذين يحققون بحادثة اختراق هاتف بيزوس، أشخاصا مقربين من دونالد ترامب مثل صهره جاريد كوشنر بتغيير هاتفه بعد اختراق واتس آب.

-بدلاً من الاعتذار والوعود بحماية المستخدمين.. فيس بوك يلقي باللوم على الآخرين

نظرًا لخطورة الموقف، كان من المتوقع أن يعتذر فيس بوك أو واتس آب ويتعهد بعدم تكرار هذا الأمر، لكن بدلا من ذلك، اتهم فيس بوك شركة أبل بأنها السبب وراء الاختراق وليس واتس آب.

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- التشفير من طرف إلى طرف في واتس آب لا يضمن الأمن المطلق من تلقاء نفسه

يستخدم واتس آب عبارة" التشفير من طرف إلى طرف "باعتبارها الطريقة التى يفترض وحدها أن تجعل جميع الاتصالات آمنة تلقائيًا، لكن رغم ذلك، فإن هذه التكنولوجيا لا يمكن أن تضمن لك الخصوصية المطلقة في حد ذاتها .

النسخ الاحتياطية لدردشة واتس آب على iCloud وGoogle Drive غير مشفرة

لا يرغب المستخدمون في فقد محادثاتهم عندما يغيرون الأجهزة، لذا فإنهم يحتفظون بنسخة احتياطية من الدردشات في خدمات مثل iCloud - غالبًا دون إدراك النسخ الاحتياطية الخاصة بهم غير مشفرة، وأضاف "دروف" أن حقيقة أن آبل أجبرت من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي على التخلي عن خطط التشفير لـ iCloud يجعل هذا الأمر خطيرا.

يدعي مؤسس Telegram أن الأبواب الخلفية لا تزال موجودة في واتس آب

"هناك باب خلفي، فوكالات فرض القانون ليست سعيدة للغاية بالتشفير، مما يجبر مطوري التطبيقات على زرع نقاط الضعف سرا في تطبيقاتهم، واستكمل "دروف": أعرف ذلك لأننا قد اتصلنا بهم - ورفضنا التعاون، ونتيجةً لذلك، تم حظر Telegram في بعض البلدان التي لا يوجد فيها لواتس آب أي مشاكل مع السلطات".

تم العثور على حوالي 12 باب خلفي في واتس آب 2019

عادة ما توصف "الثغرات" كعيوب أمنية "عرضية"، ففي العام الماضي وحده، تم العثور على 12 من هذه العيوب في واتس آب، كان سبعة منهم خطرا - مثل الذي حدث مع جيف بيزوس.