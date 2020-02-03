شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك ينتقد تويتر وجوجل بسبب "البوتات المزيفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركتى تسلا وسبيس إكس كل من تويتر وجوجل بسبب ارتفاع شبكات التصيد والخداع عبر برامج البوتات الوهمية، حيث قال "ماسك" في سلسلة من التغريدات، أن الأوقات اليائسة تستدعي اتخاذ تدابير يائسة أيضا، ورد "ماسك" على تغريدة أحد المتابعين: "وصل مستوى عملية احتيال التشفيرعلى تويتر إلى مستويات جديدة، فهذا ليس رائعًا" وأضاف: "الإبلاغ فورًا كما تراه، فشبكات Troll / bot على تويتر مشكلة وخيمة للتأثير سلبًا على الخطاب العام وتقطيع الناس".

كما انتقد جوجل لأنها سمحت للمحتالين بالانتشار، وشدد ماسك على أن "المتصيدين لا يحتاجون إلى التقليل من شأنهم مقارنة بالأشخاص الحقيقيين المحتملين الذين لا يتقاضون رواتبهم لدفع أجندة أو عملية احتيال، ولا تزال جوجل تعرض صفحات احتيالية"، وأضاف أنه على الرغم أن جوجل طبقت خوارزمية PageRank، من بين أشياء أخرى كثيرة، "فإن المكان الأكثر أمانًا لإخفاء جثة هو الصفحة الثانية من نتائج بحث Google!".

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وأضاف ماسك أن PageRank هي عبارة عن خوارزمية يستخدمها بحث جوجل لتصنيف صفحات الويب في نتائج محرك البحث، وقد تمت تسمية PageRank على اسم Larry Page، أحد مؤسسي جوجل، فيما أدت تغريدة "ماسك" إلى تدفق ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

واقترح البعض منه أن يبدأ منصته الإعلامية الخاصة، وعلى الرغم من محاولة تويتر حظر المحتالين والمنتحلين على منصته، اقتحم أحد المتسللين حساب ماسك الرسمي في وقت سابق.