النسخة الجديدة من Samsung Magician تطبيق متابعة اداء و صحة الـSSD

تطبيق Samsung Magician من التطبيقات القديمة التي قمنا بمناقشتها في موضوعات سابقة. حيث انه التطبيق الرسمي من سامسونج لمراقبة صحة و اداء و حالة الـSSD الخاص بك من سامسونج. و قد حصل التطبيق على تحديث آخير منذ فترة قريبة جداً. هذا التحديث حسن من واجهة التطبيق بشكل كبير و اضاف لها تصميم جديد عصري اكثر و مناسب بشكل كبير لعرض المعلومات المهمة لك كمستخدم. لذلك ففي هذا المقال سنعرض التطبيق بنسخته الجديدة و واجهته الجديدة و كل شئ عن النسخة الجديدة.

تحميل Samsung Magician

واجهة Samsung Magician الجديدة

تحمل الواجهة الجديدة عدة تغييرات. التصميم الجديد للواجهة ابسط و افضل من التصميم القديم. و يتكون من عدة عناصر. سنعرض لك كل عنصر بالتفصيل في هذا المقال ايضاً. عناصر الواجهة الأساسية هي

اقراص التخزين الموصلة بالجهاز القائمة الجانبية

اقراص التخزين الموصلة بالجهاز

في هذه المنطقة يعرض لك التطبيق اقراص التخزين الموصلة على جهازك الخاص. و يعرض لك كل المعلومات البسيطة التي تحتاجها عن كل قرص تخزين. فكما ترى فإنه يعرض الأقراص الموصلة و موديل كل قرص منهم. بالإضافة الى صحة كل قرص تخزين (يعرضها للـSSD المدعوم فقط) و يعرض ايضاً حرارة الـSSD الخاص بك. و هل الحرارة جيدة و صحة الـSSD جيدة ام لا. كما انك تجد امامك حجم البيانات التي قمت بكتابتها على الـSSD و المساحة المستغلة و المساحة الفارغة منه. و اخيراً فإنه يعرض لك نتئاج الـBenchmarks الأخيرة الخاصة بأقراص التخزين مع زر Benchmark All لعمل Benchmark لكل اقراص التخزين الموصلة بالجهاز

القائمة الجانبية

هذه القائمة الجانبية تحمل المزايا التي يمكن للتطبيق القيام بها. هذه المزايا عديدة جداً. و تتكون هذه القائمة من عدة تطبيقات سنعرضها في هذا المقال ايضاً. و سنناقش كل تبويب بشكل تفصيلي و مبسط.

1- تبويب Drive Information

هذا التبويب خاص بمعلومات اقراص التخزين الموصلة بجهازك. نفس الذي سبق شرحناه في الفقرة السابقة. و هذا التبويب ايضاً يعتبر هو صفحة التطبيق الرئيسية التي تفتح كلما فتحت التطبيق.

2- تبويب Drive Details

هذا التبويب خاص بعرض معلومات تفصيلية عن اقراص التخزين الموصلة بجهازك. ليس مثل تبويب Drive Information فهو يقوم بعرض معلومات تفصيلية عن قرص التخزين الخاص بك. فزيادة عن صحة قرص التخزين و درجة الحرارة فهو يعرض لك المساحة الفارغة و المساحة المستغلة من قرص التخزين بشكل تفصيلي و تقسيم قرص التخزين الخاص بك. و معلومات الـSoftware الخاصة به. و توصيله في الجهاز هل بمدخل Sata او PCIe. ايضاً يعرض لك معلومات ذكية عن استعمالك له.

3- تبويب Performance Benchmark

هذا التبويب خاص بتقييم اداء الـSSD عن طريق الـBenchmark فيمكنك من خلال هذا التبويب عمل Benchmark لأقراص التخزين الخاصة بك. و يظهر لك معه نتائج الـBenchmarks السابقة و تاريخها. النتائج التي يعطيها التطبيق ستساعدك في الحصول على فكرة على مستوى اداء قرص التخزين الخاص بك.

4- تبويب Diagnostics Scan

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يتكون الـSSD من ما يسمى بالـMemory Blocks و التي هي اماكن التخزين على الـSSD عندك. الـMemory Blocks هذه قد تتضرر مع مرور الوقت. و اي مشاكل تظهر لدى استعمالك فهي غالباً بسبب تضررها. هذا التبويب يساعدك على فحص الـSSD و التحقق ان كانت هناك اي اضرار على الـSSD و التحقق من اي مشاكل به. لتتعرف على عمر الـSSD بشكل جيد

5- تبويب Over Provisioning

هذا التبويب يساعدك على زيادة عمر الـSSD بشكل ملحوظ عن طريق اخذ مساحة من قرص التخزين الخاص بك لتصبح مساحة غير مستغلة من شانها زيادة عمر القرص التشغيلي.

6- تبويب Performance Optimization

هذا التبويب يساعدك على تحسين اداء القرص و تحسين الأداء بشكل عام من خلال الـSoftware للحصول على افضل اداء ممكن من القرص الخاص بك. و ليصبح جهازك اسرع ما يمكن و افضل ما يمكن.

7- تبويب Secure Erase

هذا التبويب خاص بمسح كل البيانات الموجودة على القرص التخزيني الخاص بك بدون اي امل من عودة البيانات المخزنة بقرص التخزين الخاص بك. هذا الخيار اذا اردت بيع قرص التخزين الخاص بك بدون قلق من ان يقوم شخص بإسترجاع الملفات الممسوحة

8- تبويب PSID Revery

هذا التبويب خاص بفك تشفير القرص المشفر. تحديداً سيتم مسح كل ما على قرص التخزين و الغاء تشفير قرص التخزين الخاص بك. و اي بيانات ستتم كتابتها على القرص لن تصبح مشفرة بعد ذلك

9- تبويب Encrypted Drive

هذا التبويب عكس التبويب السابق. حيث ان هذا التبويب سيقوم بتشفير قرص التخزين الخاص بك. و لن يتمكن احد من فك التشفير بدون رقم PSID الموجود على علبة قرص التخزين

الفرق بين نسختي Samsung Magician

الفرق بين نسختي التطبيق يظهر في عدة امور. اولها في الواجهة الجديدة للتطبيق بعيداً عن الواجهة الكلاسيكية في النسخة الماضية من التطبيق. ثم اضافة تبويب لفحص الـSSD و التحقق من صحته و ادائه. و اخيراً فهناك امكانية عرض اكثر من نتيجة Benchmark خاصة بالـSSD. هذه هي الفروق بين النسختين لكن لا فروق اخرى.