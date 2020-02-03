شرح نظام الدرجات بالألوان في الصف الثاني الثانوي 2020

ظهرت نتيجة الصف الثاني الثانوي في مصر بنظام جديد جداً لم يسبق ان تم عرض نتائج دراسية به. و هي عبارة عن عواميد بالألوان. تحديداً بأربعة الوان مختلفة كل لون يحدد مستوى الطالب و هل الدرجة جيدة ام ان مستوى الطالب يحتاج لتحسين. و هل درجات الطالب تكفي للوصول الى الصف الثالث الثانوي ام انه يحتاج الى تحسين الدرجات لتحسين مجموعه التراكمي و هكذا. هذا المقال لتوضيح كل شئ

نظام درجات الصف الثاني الثانوي

يتكون نظام الدرجات من رسم بياني. الرسم عبارة عن مجموعة من العواميد الملونة بناء على المواد التي يمتحنها الطالب. كل لون يرمز الى منطقة معينة من المستوى. يتكون كل عمود من 4 الوان و هي كالتالي

نظام الألوان

اللون الأزرق يرمز الى ان درجات في مستوى عال من الاداء و هو افضل مستوى

اللون الأخضر يشير الى ان مستوى الطالب في حال مناسب بناء على التوقعات الخاصة بالمادة

اللون الأصفر يشير الى ان الطالب يجب عليه تحسين المستوى الخاص به للنجاح في المادة في الفصل الدراسي الثاني

اللون الأبيض يشير الى ان الطالب يحتاج لتحسين مستواه بشكل عام حتى يستطيع النجاح و الوصول الى الصف الثالث الثانوي

عند ظهور العمود رمادي بالكامل فهذا يعني ان الطالب لم يؤد الإمتحان الكترونياً

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الآن فالمواد الدراسية الطالب يدرسها على طول العام. و نجاحه في مادة معتمد على ادائه في المادة على المستوى العام كاملاً. فظهور الدرجات بشكل محبط للفصل الدراسي الأول لا يعني رسوبك. للتوضيح دعنا ندرس الصورة المرفقة

مادة الكيمياء مستوى الطالب في مستوى التوقعات فلا مشاكل به

مادة الفلسفة و المنطق فالطالب ايضاً في مستوى التوقعات الخاص بالمادة لا مشاكل بها

مادة الفيزياء مستوى الطالب في مستوى التوقعات و لكنه يقترب من المستوى الاعلى

مادة التاريخ مستوى الطالب يكاد يصبح فوق التوقعات فلا مشاكل بها

مادة الرياضيات الطالب مستواه تحت التوقعات يجب عليه تحسين متواه في الفصل الدراسي الثاني للنجاح في المادة

مادة اللغة الأولى (الإنجليزية في اغلب الأحيان) مستوى الطالب فوق التوقعات

مادة الجغرافيا مستوى الطالب فوق التوقعات

مادة اللغة الثانية مستوى الطالب في مستوى التوقعات

مادة الأحياء مستوى الطالب في مستوى التوقعات

مادة اللغة العربية مستوى الطالب في مستوى التوقعات

هكذا درجات طالب الصف الثاني الثانوي في الفصل الدراسي الأول بالأعلى جيدة عدا الرياضيات التي تحتاج لتحسين

كيف يعرف طالب الصف الثاني الثانوي درجته ؟

يظهر في المخطط البياني الخاص بالدرجة نقطة سوداء تقف في منطقة معينة. تحدد هذه النقطة مستوى الطالب. فإن وقفت النقطة في منطقة اللون الأزرق مثلاً اذا مستوى الطالب في هذه المادة عال جداً و قد وصل الى افضل مستوى بها. بينما اذا وقعت في اللون الأصفر فهذا الطالب يحتاج ان يحسن من مستواه و يطوره. حتى يستطيع النجاح في هذه المادة في الفصل الدراسي الثاني من الصف الثاني الثانوي . و هكذا يتحدد مستوى الطالب بناء على موقع النقطة السوداء.

اما عن السهمين باللون الأسود فالسهمين يحددان متوسط مستويات الطلاب على مستوى الجمهورية. فيمكنك من خلال الرسم البياني تحديد ان كان مستوى الطالب فوق المتوسط او العكس. و يكون عند الطالب فكرة عن متوسط مستويات الطلاب حول الجمهورية. و في النهاية فنحن نتمنى النجاح لكل طلاب الصف الثاني الثانوي و بالتوفيق في باق حياتهم الدراسية.