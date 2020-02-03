Asus تحذر من النقص المؤقت في مخزون Asus ROG Phone 2 بسبب الوضع الحالي في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - أرسل فرع شركة Asus في الهند رسائل إلكترونية إلى المعجبين يحذر فيها من ” تعطل سلسلة التوريد بسبب الوضع السائد في آسيا ” مما قد يؤدي إلى توفر الهاتف Asus ROG Phone 2 بأعداد محدودة لفترة من الوقت. وفي نفس الرسالة، تؤكد الشركة أنها ستفعل كل ما في وسعها لتوفير الهاتف Asus ROG Phone 2 بالكميات المطلوبة.

لم يتم توضيح ما إذا كان تعطل سلسلة التوريد بسبب الوضع السائد في آسيا سيؤثر على السوق الهندي على وجه التحديد، أو أنه سيكون هناك نقص في إمدادات Asus ROG Phone 2 على الصعيد العالمي.

يأتي بيان Asus وسط عدد متزايد من القصص المشابهة المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في الصين. أغلقت شركة آبل متاجرها في البلاد إلى غاية 9 فبراير، بينما كانت Foxconn سريعة قبل بضعة أيام في إصدار بيان صحفي يدحض الشائعات التي تفيد بأن سلسلة توريد آبل قد تتأثر بالفيروس. قال تقرير آخر أن العديد من المستهلكين لن يتمكنوا من العثور على ملحقات لهواتف Galaxy S20 القادمة بسبب التطورات في الصين.