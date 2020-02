Realme C3 سيكون أول هاتف من شركة Realme يأتي مسبقًا مع واجهة Realme UI

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme C3 في اليوم السادس من شهر فبراير الجاري، ولكن الشركة كشفت لنا فعلاً عن معظم مواصفات هذا الهاتف. الآن، أعلنت شركة Realme كذلك أن الهاتف Realme C3 سيأتي بشكل مسبق مع روم Realme UI مما يجعله أول هاتف من الشركة الصينية يأتي مع الواجهة الخاصة بها التي تستند على نظام Android 10.

وبغض النظر عن نظام التشغيل، فقد تأكد في الفترة الماضية قدوم الهاتف Realme C3 مع مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.5 إنش مزودة بقطع صغير على شكل قطرة ماء في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية ستمتاز على الأرجح بدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G70، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB.

وإلى جانب ذلك، فقد إتضح كذلك أن الهاتف Realme C3 سيضم كاميرتين في الواجهة الخلفية تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 12 ميغابكسل، بينما تمتاز الكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل، وسيضم كذلك بطارية ضخمة بسعة 5000mAh قادرة على الصمود لمدة 30 يوم في وضع الإستعداد أو توفير ما يصل إلى 43.9 ساعة من المكالمات أو 19.4 ساعة من الموسيقى أو 20.8 ساعة من المشاهدة على اليوتيوب أو 10.6 ساعات من وقت اللعب في PUBG Mobile.

عمومًا، ستكشف لنا شركة Realme عن المزيد من المعلومات حول الهاتف Realme C3، بما في ذلك بقية المواصفات والأسعار الرسمية للهاتف يوم الخميس المقبل عندما يتم الإعلان رسميًا عنه.

Explore a universe of possibilities and #SeamlessFun now with #EntertainmentKaSuperstar.#realmeC3 becomes the first #realme smartphone that is launching with preinstalled UI.

