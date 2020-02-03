Huawei تتفوق على شركة آبل في العام 2019، وRealme تحقق نسبة النمو الأكبر

فاطمة أيت طالب - دبي - رأينا العديد من التقارير حول وضعية سوق الهواتف الذكية في الأيام القليلة الماضية، والآن لدينا تقرير آخر للتأكيد على أن شركة Huawei نجحت في التفوق على شركة آبل في المعركة على المرتبة الثانية في سوق الهواتف الذكية على الصعيد العالمي. كشفت مؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق أن شركة آبل نجحت في شحن 200 مليون وحدة فقط بينما نجحت شركة Huawei في شحن حوالي 240 مليون وحدة.

أفاد المحللون أن تغيير إستراتيجيات 2019 أدى إلى تحسين بعض النتائج، مثل إطلاق شركة سامسونج لتشكيلة Galaxy A Series، وإطلاق شركة آبل للهاتف iPhone 11 بسعر معقول نسبيًا. وجدير بالذكر أن iPhone 11 كان هو السبب الحقيقي وراء كون آبل هي الشركة الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية في الربع الرابع من العام 2019، متخطية بذلك شركة سامسونج وحصد 18 في المئة من إجمالي سوق الهواتف الذكية.

الأشياء الأخرى المثيرة للإهتمام في هذا التقرير هي دخول شركة Realme إلى قائمة الشركات العشرة الأولى في العالم بفضل تحسن مبيعاتها بنسبة 483 في المئة، في حين ظلت شركة Xiaomi هي الشركة الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية في الهند خلال العام 2019 بأكمله. وبالنسبة لهواتف 5G، فهي شكلت 1 في المئة فقط من جميع الشحنات البالغة 1.486 مليار وحدة، ولكن مؤسسة Counterpoint Research تتوقع أن تصل الحصة السوقية لهواتف 5G إلى 18 في المئة في العام 2020.