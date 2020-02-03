Nintendo تؤكد أنها لا تخطط لإطلاق طرازات جديدة من Nintendo Switch هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام الماضي، كانت هناك شائعات مفادها أنه سيتم إطلاق طراز جديد من جهاز Nintendo Switch والذي من شأنه أن يكون طرازًا متقدمًا عن الطراز الحالي. ثبت فيما بعد أن هذه الشائعات خاطئة. في الشهر الماضي، ظهرت هذه الشائعات مرة أخرى، وهذه المرة كانت أكثر منطقية بالنظر إلى أنه مر مزيد من الوقت.

ومع ذلك، فقد إتضح أن هذه الشائعات خاطئة مرة أخرى. هذا وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Nintendo، السيد Shuntaro Furukawa والذي قال أن الشركة ليست لديها خطط لإطلاق جهاز Nintendo Switch جديد في العام 2020. بينما أقر Shuntaro Furukawa بأن جهاز Nintendo Switch وصل إلى منتصف دورة حياته، إلا أنه يعتقد بأنه لا يزال بإمكان الشركة الحصول على المزيد من الطراز الحالي بدلاً من إطلاق طراز جديد.

ووفقا للسيد Shuntaro Furukawa، فقد صرح بالقول : ” وفقا للحكمة التقليدية لمنصات ألعاب الفيديو، يجب أن يدخل Nintendo Switch مرحلة منتصف دروة الحياة. ومع ذلك، نحن نعتقد أننا بنينا أساسًا يمكننا من خلاله مواصلة فرص النمو لجهاز Nintendo Switch “.

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في العام الماضي، وبدلاً من إطلاق طراز أكثر تقدمًا، قامت شركة Nintendo بإطلاق طراز أصغر ومحمول من الجهاز يُدعى Nintendo Switch Lite. وعلاوة على ذلك، فقد قامت الشركة كذلك بإطلاق نسخة أخرى من جهاز Nintendo Switch تأتي فقط مع زيادة طفيفة على مستوى عمر البطارية.