شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات صناعة الهواتف الذكية الصينية تواصل عملها رغم تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الوقت الذي قررت فيه شركة أبل تعطيل جميع متاجرها في الصين، حافظت بعض شركات التكنولوجيا الصينية في البلاد على عمليات تصنيع قطع الغيار والمنتجات على الرغم من دعوات الحكومة في مختلف المدن، والمحافظات للشركات بوقف العمل من أجل المساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا الجديد.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت واحدة من كبري شركات التكنولوجيا الصينية أنها استأنفت إنتاج السلع، بما في ذلك الأجهزة الاستهلاكية وأجهزة الاتصالات وكانت العمليات تعمل بشكل طبيعي، حيث استأنفت الشركة التصنيع بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة تمشيا مع استثناء خاص يسمح لبعض الصناعات الحرجة بالبقاء في العمل، على الرغم من دعوة بكين لوقف جميع الأعمال في بعض المدن والمقاطعات.

وقال متحدث باسم الشركة إن معظم الإنتاج كان في مدينة دونج قوان في مقاطعة جوانجدونج الجنوبية، كما حافظت شركات أخرى على تشغيل الإنتاج، في بعض الحالات حتى خلال العام الجديد، في إشارة إلى الأهمية البالغة التي توليها بكين لسلسلة التوريد التقنية المحلية، وهي موضوع الاحتكاك مع الولايات المتحدة.

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فيما أكدت شركة لتصنيع رقائق الذاكرة المحمولة ومقرها ووهان - المدينة التي بدأ فيها تفشي الفيروس - أنها لم توقف الإنتاج، وقال متحدث باسم الشركة في بيان: "في الوقت الحالي يسير الإنتاج والعمليات في الشركة بشكل طبيعي وبطريقة منظمة"، وقال المتحدث إنه لم يتم التأكد من وجود أي حالات إصابة بالفيروس، وأن الشركة سنت بعض إجراءات العزل والجدران لضمان سلامة الموظفين.

فيما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الشركة المصنعة للرقائق لم توقف عملياتها خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، وفي الوقت نفسه، حافظت شركة أشباه الموصلات على استمرار الإنتاج خلال العطلة، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت الشركة إنها نظمت مجموعة عمل قبل العطلة لضمان بقاء المصانع مفتوحة، مع حماية سلامة الموظفين والالتزام باللوائح الحكومية.

وقالت الشركة في هذا الأمر: "تحتاج الشركة إلى ضمان تشغيل إنتاج المصنع لمدة 365 يومًا في السنة و24 ساعة في اليوم لتلبية احتياجات العملاء في التصنيع"، وتمتلك الشركة، التي تنافس شركات عالمية مرافق في تيانجين وشنتشن وبكين وشانجهاي.

كذلك فإن صناع قطع الغيار في الخارج مع مصانع في الصين واصلت أيضا الإنتاج، حيث قال شخصان على دراية بالأمر إن عدد من الشركات الدولية التى تمتلك مصانع في الصين لم تشهد تعطلاً في الإنتاج في مصنعها للرقائق في زيان على الرغم من تفشي فيروس كورونا، لم يعطوا المزيد من التفاصيل.