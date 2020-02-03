يشبه «تويتر» ويفتقر لميزة هامة.. «فيس بوك» يطرح تصميمه الجديد

طرح موقع "فيس بوك" تصميمه الجديد على سبيل التجربة لعدد من مستخدمي عملاق التواصل الاجتماعي على سطح المكتب، قبل اعتماد خلال الشهرين المقبلين.

وبحسب وسائل إعلامية، فإن التصميم الجديد يتضمن خلفية أقل تشويشاً، وأيقونات ذات ألوان أكثر سطوعاً، بل أن شبهه بعض المستخدمين قالوا إنه يتشابه إلى حد كبير مع تصميم موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

ويمكن "لبعض المستخدمين المحظوظين" أن يتلقوا رسالة فيس بوك يسألهم فيها إن كانوا راغبين في تجربة التصميم الجديد للموقع، إذ في حال موافقتهم فسيتم نقلهم مباشرة إليه.

كما يمنح فيس بوك مستخدميه حرية العودة إلى التصميم التقليدي والحالي، في حال عدم إعجابهم بالتصميم الجديد.

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وأضافت الوسالئ الإعلامية أن التصميم الجديد لفيس بوك يتضمن ميزة رائعة وهي "الوضع المظلم"، المتوافر على هواتف "آيفون" و"أندرويد" الذكية.

ويسعى فيس بوك من خلال تلك التجربة إلى استطلاع رأي مستخدميه لمعرفة ملاحظاتهم أو ما إذا كان هناك عيوب في التصميم الجديد، لحلها قبل أن تطرحه الشركة رسمياً خلال الشهرين المقبلين.

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أن التصميم الجديد لفيس بوك يفتقر ميزة هامة، وهي عدم القدرة على تضمين المنشورات (embed)، والتي هي مفيدة للصحافة ووسائل الإعلام، وكذلك أصحاب المدونات.

وكانت شركة فيس بوك قد أعلنت للمرة الأولى عن تغيير تصميم موقعها في شهر أبريل من العام الماضي.