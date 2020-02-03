جوجل تختبر خاصية جديدة للصور

كشفت تقاريرصحفية أن شركة جوجل الأمريكية تختبرخاصية جديدة للصور تقدم للمستخدم “أفضل الصور شهريا”، فيما أشارموقع “إنجادجيت” التقني المتخصص إلى أن تلك الخاصية الجديدة تستخدم تقنيات “الذكاء الصناعي” من أجل تقديم المفضلات مما يحرص المستخدم على تصفحها شهريا، وذلك بحسب موقع سبوتنيك الروسي.

كما ستطرح جوجل في الخاصية الجديدة خيارا للطباعة بشأن الصورالأفضل المستخدمة من قبل الشخص، ليحدد تلقائيا أفضل 10 صور بالنسبة لك للطباعة كل شهر، كما ستمكنك تلك الخاصية من إخبار جوجل من معرفة ما إذا كنت تريد التركيزعلى الوجوه، بما في ذلك وجوه الحيوانات الألفية أو المناظر الطبيعية، أو اختيار خاصية “القليل من كل شيء” للتركيز على المشهد الكلي الملتقط.

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وستمكنك تلك الخاصية أيضا من إمكانية التعديل على الصور قبل طباعتها بجودة عالية، ولكن تلك الخاصية المرتبطة بالطباعة، ربما تكون مقابل مادي يبلغ 8 دولارات شهريا، ولكن لن تجبر جوجل المستخدمين على دفع تكلفة التخزين الإضافية لتلك الصور المخصصة للطباعة.

وربما تكون تلك الخاصية “مناسبة” لأولئك الذين يرغبون في أن يجعلوا لقطاتهم وصورهم بمثابة “هدية” لأشخاص بعينهم، ورؤيتها مطبوعة بصورة مناسبة، وستعمل تلك الخاصية على نسخة سطح المكتب من “غوغل صور” أو نسخة الهواتف الذكية على هواتف “أندرويد”.