تكنولوجيا: هواتف Galaxy S20 تأتي بميزة التصوير المتزامن بجميع الكاميرات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ العد التنازلي بالفعل لإنطلاق مؤتمر سامسونج Unpacked المقرر عقده في 11 من فبراير للإعلان عن سلسلة Galaxy S20، وفي تفاصيل جديدة أشير إلى أن هواتف Galaxy S20 تستخدم التصوير المتزامن بجميع الكاميرات في ميزة جديدة تعرف ب “Quick Take”.

تجمع سلسلة هواتف Galaxy S20 بين مجموعة متنوعة من التقنيات والمميزات في الكاميرة، والتي من بينها مستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل في أعلى الإصدارات، وميزة التكبير البصري حتى 10 مرات، كما أشير إلى تقنية أعلى وتحسينات للتصوير في الإضاءة المنخفضة.

ولقد أكدت التسريبات الجديدة اليوم على أن هواتف Galaxy S20 ستدعم إستخدام المستشعر الرئيسي، مع المستشعر المميز بزوايا عرض واسعة، وأيضاً مستشعر telephoto في نفس الوقت للصور الثابتة أو تسجيل الفيديو.

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كما أشار Max Weinbach من مطوري XDA إلى أن ميزة التصوير بإستخدام الكاميرات الثلاثة بشكل متزامن تعرف بعنوان “Quick Take”، والتي ستتيح إنتقال الصور مباشرة إلى معرض الصور ليكون للمستخدم حرية إختيار الإطار الأفضل أو الصور التي يرغب بالإحتفاظ بها.

يذكر أن تقنية إستخدام عدة كاميرات بشكل متزامن في التصوير قدمت في وقت سابق من LG مع هاتف V40 في 2018 والي عرفت بميزة “Triple Shot”.

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