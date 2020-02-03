البرلمان الأوروبي يصوت لصالح إستخدام شاحن موحد على الرغم من إحتجاجات آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - لسنوات، كان الإتحاد الأوروبي يضغط على الشركات المصنعة للهواتف الذكية لتبني منفذ موحد للشحن. كان هذا في الأيام الأولى حيث كانت بعض الشركات لا تزال تصنع أجهزة شحن خاصة بها. ومع ذلك، إستقرت غالبية الشركات المصنعة للهواتف في نهاية المطاف على منفذ MicroUSB، وإنتقلت الآن إلى USB Type-C، ولكن إذا كانت هناك شركة واحدة لم تقم بهذه الخطوة، فهي شركة آبل.

جادلت آبل سابقًا بأن الإنتقال من Lightning الخاص بها إلى USB Type-C سيؤدي إلى إحداث الكثير من المخلفات، ولكن صدر الآن تقرير من وكالة الأنباء رويترز يفيد أن الإتحاد الأوروبي رفض حجج آبل وصوت بأغلبية ساحقة على قرار تبني شاحن موحد في الأجهزة المحمولة. وهذا يعني أنه بمجرد سريان مفعول هذا القانون، قد يتم إجبار شركة آبل على البدء في إستخدام منفذ USB Type-C في أجهزتها المحمولة.

أما وقد قلنا ذلك، فنحن لسنا متأكدين من السبب وراء تمسك شركة آبل بإستخدام منفذ Lightning بدلاً من USB Type-C في هواتفها الذكية، على الرغم من أن الشركة كانت أكثر من سعيدة بتبني منفذ USB Type-C، فقد كانت واحدة من أوائل الشركات المصنعة للحواسيب المحمولة التي تخلت عن المنافذ القديمة لصالح USB Type-C. وعلاوة على ذلك، فهي قررت كذلك إستبدال Lightning بـ USB Type-C في لوحيات iPad Pro.

وقد أدى هذا إلى تكهنات بأن هذه التغييرات قد تشق طريقها في النهاية إلى iPhone، لذلك هي مجرد مسألة وقت ليس إلا. ربما كان لدى شركة آبل جدول زمني خاص بها فيما يتعلق بموعد إجراء عملية الإنتقال، ولكن يبدو أن هذا الإقتراح الجديد قد يجبر الشركة على تغيير جدولها الزمني.