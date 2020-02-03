آبل تُغلق جميع متاجرها ومكاتبها في الصين إلى غاية 9 فبراير بسبب فيروس كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل بإصدار بيان موجز أعلنت فيه أنها ستقوم بإغلاق جميع متاجرها ومكاتب الشركة ومراكز الإتصال في الصين إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل ( 9 فبراير ). تهدف هذه الخطوة، بدافع من الحذر الشديد وإستنادًا إلى أحدث النصائح من خبراء الصحة البارزين، إلى الحد من تعرض موظفي الشركة لفيروس كورونا الذي يثير القلق والرعب في الصين والعالم بشكل متزايد خلال الشهرين الماضيين.
وعلى الرغم من أن شركة آبل قامت بإغلاق جميع متاجرها في الصين، فلا يزال المتجر الرسمي للشركة على شبكة الإنترنت مفتوحًا من ناحية أخرى.
لقد تردد سابقًا أن تفشي فيروس كورونا قد يؤدي إلى تعطيل إنتاج iPhone 9 الذي تردد بأنه سيصل في الشهر المقبل، بالإضافة إلى سماعات AirPods الأحدث من شركة آبل. نفت Foxconn والتي تشرف على تجميع معظم أجهزة آبل هذه الشائعات في وقت لاحق، مؤكدة أنها ” سنواصل الوفاء بجميع إلتزاماتنا مع الشركاء العالميين “.
أفاد متخصصون في القطاع أن iPhone 9 في الوقت نفسه دخل مرحلة الإنتاج التجريبي. يُشاع أنه من المقرر أن يتم إطلاقه في السوق في شهر مارس المقبل، وأن شركة آبل تخطط على الأرجح لتصنيع 30 مليون وحدة من هذا الهاتف.
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