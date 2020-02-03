سلسلة هواتف Galaxy S20 Series ستدعم التصوير بشكل متزامن بإستخدام جميع الكاميرات

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة سامسونج بعقد مؤتمر Samsung Unpacked 2020 بعد أسبوع واحد فقط من الآن، وبفضل العدد الهائل من التسريبات، فنحن نعرف معظم المواصفات الرئيسية لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series. ومع ذلك، فنحن هنا اليوم مع تسريب جديد يكشف لنا عن المزيد من التفاصيل حول الكاميرا، ووفقا لهذا التسريب الجديد، فهو يُؤكد لنا أن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series ستكون قادرة على إلتقاط الصور ومقاطع الفيديو بشكل متزامن بإستخدام الكاميرا الرئيسية والكاميرا الواسعة الزاوية والكاميرا المقربة. ووفقا لما قاله المطور Max Weinbach من منتدى XDA Developers، فهذه الميزة ستحمل إسم ” Quick Take “، وستتيح لك إمكانية الدخول إلى تطبيق Gallery بعد إلتقاط الصور الثلاثة وتحديد الصورة التي تريد الإحتفاظ بها.

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها مثل هذه الميزة، فقد سبق لشركة LG أن قامت بإطلاق الهاتف LG V40 ThinQ في العام 2018 مع ميزة مماثلة تُدعى ” Triple Shot “. وفي الأونة الأخيرة، حصل مستخدمو iPhone أيضًا على ميزة مماثلة وإن كان ذلك من خلال تطبيق من الطرف الثالث يُدعى ” Double Take “.

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وفيما يخص المواصفات التقنية لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series، فقد ذكرت التسريبات السابقة أنها ستكون كالتالي :

Galaxy S20 5G

شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz

مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos

معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990

ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30

كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية

بطارية بسعة 4000mAh

شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار

نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0

Galaxy S20+ 5G

شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz

مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos

معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990

ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30 ، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق

كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية

بطارية بسعة 4500mAh

شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار

نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0

Galaxy S20 Ultra 5G

شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.9 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz

مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos

معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990

ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 512GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أساسية بدقة 108MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 48MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×10 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×100 ، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق

كاميرا أمامية بدقة 40MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية

بطارية بسعة 5000mAh

شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار

نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0

من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series في اليوم 11 من شهر فبراير الجاري بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، ويٌقال بأن هذه التشكيلة ستكون متوفرة للطلب المسبق إلى غاية 13 مارس.