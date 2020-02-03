سلسلة هواتف Galaxy S20 Series ستدعم التصوير بشكل متزامن بإستخدام جميع الكاميرات

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة سامسونج بعقد مؤتمر Samsung Unpacked 2020 بعد أسبوع واحد فقط من الآن، وبفضل العدد الهائل من التسريبات، فنحن نعرف معظم المواصفات الرئيسية لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series. ومع ذلك، فنحن هنا اليوم مع تسريب جديد يكشف لنا عن المزيد من التفاصيل حول الكاميرا، ووفقا لهذا التسريب الجديد، فهو يُؤكد لنا أن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series ستكون قادرة على إلتقاط الصور ومقاطع الفيديو بشكل متزامن بإستخدام الكاميرا الرئيسية والكاميرا الواسعة الزاوية والكاميرا المقربة. ووفقا لما قاله المطور Max Weinbach من منتدى XDA Developers، فهذه الميزة ستحمل إسم ” Quick Take “، وستتيح لك إمكانية الدخول إلى تطبيق Gallery بعد إلتقاط الصور الثلاثة وتحديد الصورة التي تريد الإحتفاظ بها.
لن تكون هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها مثل هذه الميزة، فقد سبق لشركة LG أن قامت بإطلاق الهاتف LG V40 ThinQ في العام 2018 مع ميزة مماثلة تُدعى ” Triple Shot “. وفي الأونة الأخيرة، حصل مستخدمو iPhone أيضًا على ميزة مماثلة وإن كان ذلك من خلال تطبيق من الطرف الثالث يُدعى ” Double Take “.
وفيما يخص المواصفات التقنية لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series، فقد ذكرت التسريبات السابقة أنها ستكون كالتالي :
Galaxy S20 5G
- شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz
- مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos
- معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990
- ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30
- كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية
- بطارية بسعة 4000mAh
- شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار
- نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0
Galaxy S20+ 5G
- شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz
- مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos
- معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990
- ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق
- كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية
- بطارية بسعة 4500mAh
- شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار
- نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0
Galaxy S20 Ultra 5G
- شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.9 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz
- مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos
- معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990
- ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 512GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أساسية بدقة 108MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 48MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×10 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×100، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق
- كاميرا أمامية بدقة 40MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية
- بطارية بسعة 5000mAh
- شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار
- نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0
من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series في اليوم 11 من شهر فبراير الجاري بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، ويٌقال بأن هذه التشكيلة ستكون متوفرة للطلب المسبق إلى غاية 13 مارس.
كانت هذه تفاصيل خبر سلسلة هواتف Galaxy S20 Series ستدعم التصوير بشكل متزامن بإستخدام جميع الكاميرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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