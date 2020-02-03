شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تتحمل الأمطار والرياح.. شاهد شعلة دورة الألعاب الأولمبية للمعاقين 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت اليابان النقاب منذ عدة أيام عن الشعلة الرسمية التى ستُستخدم فى الألعاب الأولمبية الصيفية للمعاقين 2020، التى تسبق دورة الألعاب الاولمبية الصيفية فى طوكيو، إذ تم تصميم الشعلة من قبل شركة Shinfuji Burner Co ، ويتميز التصميم بأسطوانة مركزية مملوءة بخمس أسطوانات خارجية تهدف إلى محاكاة خمس بتلات من زهرة الكرز.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، ستحمل كل من الأسطوانات الخارجية الخمسة لهبًا يمتزج معًا فى الجزء العلوى من الشعلة، وستحصل الأسطوانة المركزية على لهب أزرق ثانٍ مصنوع من خليط أوكسجين أعلى يسمح لها بمقاومة الطقس القاسي.



تصميم الشعلة

وفقًا لتقرير نشر فى صحيفة "أساهى" اليابانية، فإن الشعلة ستكون قادرة على تحمل رياح تصل سرعتها إلى 38 ميلًا فى الساعة وسقوط أمطار يصل إلى بوصتين فى الساعة.

وقال هيروشى ياماموتو من فريق الشركة المصممة للشعلة لصحيفة "اساهى": "لن يغفر لنا إذا انطفىء اللهب أثناء تتابع الشعلة، ولم أستطع تحمل التحدى وشعرت بالضغط، لكننى وجدت أن المشروع مجزى للغاية".

تم تصنيع غلاف الشعلة باستخدام 30 بالمئة من الألومنيوم المعاد تدويره مأخوذ من المنازل المؤقتة، التى بنيت لإيواء الأشخاص بعد كارثة فوكوشيما فى عام 2011.

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الشعلة عن قرب

وسيتم إنتاج 10000 مشعل بواسطة Shinfuji ، واحد تقريبًا لكل واحد من المتسابقين الذين يقدر عددهم بـ 10000 والذين يحملون الشعلة الأولمبية.

سوف يتناوبون على أجزاء من الدورة التى تمر عبر 47 ولاية فى اليابان قبل أن تصل أخيرًا إلى طوكيو لحضور حفل الافتتاح يوم 24 يوليو.

قبل الاستقرار على التصميم النهائى، ابتكرت Shinfuji أكثر من 100 نموذج مختلف، وذلك باستخدام فريق صغير من المصممين والمهندسين الذين أقسموا جميعًا على السرية.

وأجرى الفريق اختبارات نهائية فى ملعب داخلى للبيسبول مزود بأجهزة المطر والرياح، وسيبدأ تتابع الشعلة الأولمبية فى 26 مارس 2020 فى محافظة فوكوشيما ويستمر لمدة 121 يومًا، وتزن الشعلة 2.5 رطل ويبلغ طولها أكثر قليلاً من قدمين.