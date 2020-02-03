شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تويتر" يتخذ إجراءات صارمة تجاه نشر أى أخبار مزيفة تتعلق بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع "تويتر" مجموعة من الإجراءات الصارمة، تجاه بعض المواقع والمنصات الإخبارية التي تروج أخبارا مزيفة بشأن فيروس "كورونا" الجديد، حيث حظر موقع "زيرو هيدج" العالمي بعد ترويجه مزاعم مزيفة حول فيروس "كورونا" الجديد بعد نشر تصريحات عالم صيني مقيم في مدينة ووهان، قال فيها إنه هو من أنشأ فيروس "كورونا" الجديد كـ"سلاح".

كما نشر الموقع أيضا التفاصيل والبيانات الشخصية الخاصة بالباحث الصيني، التي تشمل اسمه وصورته وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه، وهو ما وصفته مواقع إخبارية بأنه بمثابة "تهديد" وحض على "العنف" تجاه العالم"، وفقا لموقع "سبوتنيك".

وقال "تويتر" إن الموقع انتهك سياسات "الخصوصية" و"سوء المعاملة والتحرش" الخاصة بالمنصة الاجتماعية، لذلك سيتم حظره لفترة، خاصة بعدما تبين أن كل القصة التي نشرها "مزيفة" بشكل كامل.

كما حذرت إدارة "تويتر" أية منصة تسعى للترويج بشأن معلومات "مزيفة" بأنها قد تلقى نفس العقوبة، وربما تكون أشد، خاصة فيما يتعلق بفيروس "كورونا" الجديد.

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كما أعلنت السلطات الصحية بالصين عن بدء العمل بمستشفي جبل فولكان بووهان وبدأ العمل فيها رسميا لاستقبال مصابى فيروس كورونا وذلك بعد الانتهاء من تشييدها خلال 10 أيام فقط وهى المستشفي الأولى من إجمالى 3 مستشفيات قامت السلطات الصينية ببنائهم لمواجهه فيروس كورونا القاتل والذى تفشى بصورة كبيرة بالصين وأدى إلى إصابة الآلاف ووفاة المئات متأثرين بهذا الفيروس.

وأطلقت السلطات الصينية على مهمه بناء المستشفيات مسمى "السباق ضد الشيطان" في هذه المعركة الوبائية لمكافحة والسيطرة على انتشار فيروس كورونا ، فهذا السباق هو كسب للوقت والحياة والصحة.

ووفقا لقراراللجنة العسكرية المركزية، أرسل سلاح الجو الصينى ثماني طائرات نقل كبيرة إلى ووهان لنقل جوي طارئ لـ795 جنديًا يدعمون أعضاء فريق هوبي الطبي و58 طنًا من الإمدادات