تكنولوجيا: سوني تعتمد علامة PS5 التجارية لوحدة الألعاب القادمة إستعداداً للإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سوني رسمياً في تسجيل حقوق الملكية الفكرية لعلامة PS5 التجارية لوحدة الألعاب القادمة، وذلك إستعداداً للإعلان الرسمي عن جهاز الألعاب قريباً.

أكدت شركة سوني رسمياً عن العلامة التجارية لجهاز ألعابها القادم، والذي ينطلق بعلامة PS5 التجارية التي شغلت بالفعل العديد من التسريبات حتى الآن، حيث إعتمدت سوني حقوق الملكية الفكرية لعلامة PS5 في المكتب السويسري في 27 من يناير، ومن ثم وافق المكتب البريطاني IPO على تسجيل حقوق الملكية الفكرية لعلامة PS5 فيي 30 من يناير.

ولقد صنفت لوحة التحكم في الألعاب في الفئة Class 9، ومن المتوقع أن تتقدم سوني في مكاتب جديدة على مستوى العالم للحصول على حقوق الملكية الفكرية في دول أخرى لحماية العلامة التجارية.

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وتشير التوقعات إلى أن إعتماد سوني لعلامة PS5 التجارية يؤكد إقتراب موعد الإعلان الرسمي عن منصة الألعاب، كما تشير توقعات أخرى إلى أن الإعلان الرسمي عن جهاز الألعاب الجديد سيكون خلال أيام.

ولقد أشار تقرير سابق إلى أن سوني تعقد مؤتمر PlayStation Meeting يوم 5 من فبراير في نيويورك للإعلان عن المواصفات الرسمية لوحدة التحكم في الألعاب PlayStation 5، وهو الحدث الذي قدم فيه جهاز الألعاب PS4 للمرة الأولى أيضاً، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن الإعلان الرسمي سيكون في 15 من فبراير.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن وحدة التحكم في الألعاب PS5 تأتي بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في SSD، كما ظهرت بعض التسريبات المصورة التي تستعرض التصميم المتوقع لوحدة التحكم في الألعاب القادمة.

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