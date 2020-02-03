تسريب أول فيديو للهاتف الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip، ويؤكد صحة التسريبات السابقة

فاطمة أيت طالب - دبي - رأينا في الفترة الماضية العديد من الصور المسربة للهاتف الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip القادم من شركة سامسونج. واليوم، نحن هنا مع أول فيديو مسرب يستعرض لنا هذا الهاتف القابل للطي والذي يُعتبر الهاتف القابل للطي الثاني من شركة سامسونج بعد Galaxy Fold، من مختلف الزوايا.

هذا الفيديو الجديد يؤكد لن أن الهاتف Galaxy Z Flip سيضم مفصل مماثل للمفصل المستخدم في الهاتف Galaxy Fold، وزر التشغيل في الجانب الأيمن من القسم العلوي من الجهاز إلى جانب أزرار التحكم بالصوت. هناك شاشة خارجية صغيرة بجانب الكاميرا الخلفية المزدوجة وفلاش LED واحد. تتميز الشاشة الداخلية بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تردد بأنها ستمتاز بدقة 10 ميغابكسل.

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بغض النظر عن التصميم، فقد تم كذلك في الفترة الماضية تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Galaxy Z Flip، وهي المواصفات التي تردد أنها ستشمل شاشة Infinity Flex بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز +Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل كذلك للكاميرا الواسعة الزاوية.

الهاتف Galaxy Z Flip سيضم كذلك هيكل مصنوع من الألومنيوم، وبطارية بسعة 3300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W والشحن اللاسلكي بقوة 9W، فضلا عن شاشة خارجية من نوع Super AMOLED بحجم 1.06 إنش وبدقة 300×116 بكسل. وبالإضافة إلى ذلك، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج، وسيضم مستشعر بصمات الأصابع على الجانب.

يُشاع بأن الهاتف Galaxy Z Flip سيُكلف نحو 1400 دولار أمريكي، وسيُعرض للبيع في اليوم 14 من شهر فبراير المقبل. ونحن نتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن هذا الهاتف جنبًا إلى جنب مع تشكيلة Galaxy S20 Series في اليوم 11 من شهر فبراير المقبل.