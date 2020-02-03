6 إعدادات يجب ضبطها على نظام ويندوز 10 لتأمينه

يعتبر تأمين جهازك الجديد الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 أمرًا سهلًا للغاية، فمن خلال خطوات بسيطة يمكنك تفعيل ميزات الأمان الأساسية، وتعطيل بعض الميزات الأخرى غير الضرورية.

إليك 6 إعدادات يجب ضبطها على جهازك الذي يعمل بنظام ويندوز 10 لتأمينه:



1- إنشاء نقطة لاستعادة النظام:

الخطوة الأولى التي يجب عليك فعلها مع جهازك الجديد هي إنشاء نقطة لاستعادة النظام، وعندما تحدث أي مشكلة في النظام، ستكون لديك نقطة تستطيع الرجوع إليها لتبدأ من جديد.

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انتقل إلى مربع البحث واكتب (استعادة النظام system restore ).

). انقر على (لوحة التحكم Control Panel ).

). انقر على (إنشاء نقطة استعادة Create a restore point ).

في مربع حوار (خصائص النظام System Properties )، انقر على (حماية النظام (System Protection .

حدد محرك الأقراص الذي قمت بتثبيت ويندوز عليه.

اضغط على خيار (تهيئة Configure ).

انقر فوق (تشغيل حماية النظام Turn on system protection )، ثم انقر فوق (موافق Ok ).

في حالة ظهور مشاكل في النظام، يمكنك الرجوع إلى مربع حوار (خصائص النظام) والنقر على (استعادة النظام System Restore) لإعادة جهازك إلى حالته السابقة قبل ظهور هذه المشاكل.

2- إلغاء تثبيت البرامج التي تأتي مع النظام:

انتقل إلى قائمة (ابدأ Start )، ثم (الإعدادات Settings )، ثم انقر فوق (التطبيقات Apps ).

انقر على التطبيق الذي تريد إزالته بزر الماوس الأيمن واختر (إلغاء التثبيت uninstall ).

3- تحديث التطبيقات والبرامج:

أي جهاز ويندوز جديد دائمًا ما يأتي بمجموعة من البرامج والتطبيقات المثبتة مسبقًا في النظام، وهذه البرامج تستهلك الكثير من موارد الجهاز مثل: مساحة الذاكرة أو طاقة البطارية.

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هي عملية يجب عليك القيام بها كل فترة بشكل منتظم للبقاء في مأمن من الإصابة بالفيروسات والبرامج الضارة، وأفضل طريقة لذلك هي تنزيل أداة Windows Update Assistant وتطبيق الإرشادات. ويمكنك التحديث يدويًا كما يلي:

اذهب إلى قائمة (ابدأ)، ثم (الإعدادات).

اضغط على خيار (التحديث والأمان Update & Security )، ثم اضغط على (تحديث ويندوز Windows Update ).

4- تفعيل جدار الحماية ومكافحة الفيروسات:

يمكنك تفعيل طبقة أمان إضافية لجهازك وذلك من خلال تمكين جدار الحماية:

في لوحة التحكم، انقر على خيار (النظام والأمان).

انقر على (جدار حماية ويندوز ديفندر Windows Defender Firewall )، ثم انقر على (تفعيل Turn On ).

انقر فوق الزر الذي يشير إلى تشغيل جدار الحماية، أسفل إعدادات الشبكة العامة والشبكة الخاصة.

حدد مربع (أخطرني Notify me ) ليتم إبلاغك عند حظر أي تطبيق جديد.

5- إيقاف ميزة التتبع ومراقبة السلوك:

بشكل تلقائي يقوم ويندوز 10 بتتبع موقعك ومراقبة سلوكك من أجل بيع الإعلانات. وإليك طريقة تعطيلهما لحماية خصوصيتك:

من قائمة (ابدأ)، اضغط على خيار (الإعدادات).

اضغط على خيار (الخصوصية Privacy ).

اضغط على خيار (الموقع Location )، وغير مفتاح التشغيل لإيقاف تشغيل تتبع الموقع.

لتعطيل تتبع الإعلانات، عُد إلى خيار (الخصوصية) مرة أخرى، ثم قم بإيقاف تشغيل خيار السماح للتطبيقات باستخدام معرف الإعلان.

6- تغيير إعدادات الدخول:

بشكل افتراضي، أي عملية تسجيل دخول لجهاز ويندوز 10 من خلال البريد الإلكتروني نفسه المستخدم في حساب مايكروسوفت تعني أن أي تغييرات تجريها على الجهاز سيتم مزامنتها تلقائيًا عبر جميع أجهزة ويندوز 10 الأخرى، ولإنشاء حساب محلي فريد يمكن استخدامه على الجهاز الجديد يمكنك اتباع الخطوات التالية: